У Києві після обстрілу очищають озеро Кирилівське обсяг забруднення зменшився у 12 разів

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків забруднення озера Кирилівського, яке виникло після російського обстрілу 2 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

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Очищення водойми після обстрілу

За три тижні комплексних робіт обсяг нафтопродуктів у водоймі зменшився з приблизно 350 куб. м до близько 30 куб. м. Це більш ніж у 12 разів менше.

За словами Валентина Мондриївського, міські служби та рятувальники змогли локалізувати забруднення, однак роботи ще тривають.

"За три тижні комплексних заходів обсяг нафтопродуктів у водоймі вдалося зменшити з орієнтовних 350 куб. м до близько 30 куб. м", — повідомив заступник голови КМДА.

Підрозділи ДСНС у Києві завершили етап екстрених аварійно-рятувальних робіт. Рятувальники цілодобово працювали над локалізацією забруднення та відкачуванням основної маси нафтоводяної емульсії. У Департаменті захисту довкілля та КП "Плесо" подякували їм за оперативну роботу, яка допомогла зменшити обсяг забруднення та не допустити його поширення.

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Контроль стану та подальші дії

Після завершення аварійного етапу КП "Плесо" продовжує очищення водойми, контроль її стану та ліквідацію залишків забруднення. Фахівці разом із представниками Державної екологічної інспекції обстежили озеро і берегову зону та відібрали проби води і ґрунту.

Триває фіксація обставин потрапляння нафтопродуктів у водойму. Це потрібно для визначення шкоди екосистемі та розрахунку збитків.

Основні роботи зараз проводять у зоні Сирецького струмка. На береговій лінії збирають забруднену рослинність за допомогою машини-амфібії. Уже підготовлено до утилізації 45 куб. м відходів. На очищених ділянках повторно застосовують сорбент. Фахівці щотижня вимірюють товщину плівки на поверхні води.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня Київ зазнав масованої атаки. Постраждали 28 локацій. 22 липня екологи зафіксували нові витоки нафтопродуктів у струмок Сирець та озеро Кирилівське. Озеро перекрили 200-метровими бонами. У місці найбільшого витоку забруднено 1323 кв. м берега, а також виявлено додаткові осередки плям на площі понад 5100 кв. м.

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