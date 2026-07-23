Нанесены удары по танкеру, понтонной переправе и другим военным объектам противника, — Генштаб

В ночь на 23 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Поражение танкера

В частности, был поражен один танкер в акватории Черного моря.

Танкер используется для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил РФ.

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Другие поражения

Поражена понтонная переправа в районе Новоекономического Донецкой области, которую противник использует для обеспечения военной логистики и переброски сил и средств.

Кроме того, нанесен удар по району сосредоточения живой силы противника в Горловке Донецкой области.

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