Нанесены удары по танкеру, понтонной переправе и другим военным объектам противника, — Генштаб
В ночь на 23 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Поражение танкера
В частности, был поражен один танкер в акватории Черного моря.
Танкер используется для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил РФ.
Другие поражения
- Поражена понтонная переправа в районе Новоекономического Донецкой области, которую противник использует для обеспечения военной логистики и переброски сил и средств.
- Кроме того, нанесен удар по району сосредоточения живой силы противника в Горловке Донецкой области.
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