Уражено танкер, понтонну переправу та інші військові об’єкти противника, - Генштаб

У ніч на 23 липня 2026 року в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Ураження танкера

Так, уражено один танкер в акваторії Чорного моря.

Танкер використовується для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил РФ.

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Інші ураження

Уражено понтонну переправу в районі Новоекономічного Донецької області, яку противник використовує для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів.

Окрім того, уражено район зосередження живої сили противника в Горлівці Донецької області.

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