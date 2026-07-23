Уражено танкер, понтонну переправу та інші військові об’єкти противника, - Генштаб
У ніч на 23 липня 2026 року в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Ураження танкера
Так, уражено один танкер в акваторії Чорного моря.
Танкер використовується для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил РФ.
Інші ураження
- Уражено понтонну переправу в районі Новоекономічного Донецької області, яку противник використовує для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів.
- Окрім того, уражено район зосередження живої сили противника в Горлівці Донецької області.
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