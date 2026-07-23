Франция поддерживает запрет на въезд в ЕС для российских военных
Франция поддерживает идею запрета на выдачу европейских виз лицам, принимавшим участие в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаля Конфавре, пишет "Укринформ".
Позиция Франции по поводу визовых ограничений
Пресс-секретарь пояснил, что для введения такого решения необходим отдельный правовой акт.
"Для практического применения этой меры необходим новый правовой акт. Именно этому вопросу мы будем уделять особое внимание в ближайшие дни", — отметил Конфавре.
Что предусматривает новый пакет санкций
Пресс-секретарь также сообщил, что новый пакет санкций ЕС против России является самым масштабным с начала полномасштабного вторжения.
По его словам, ограничения направлены против российского финансового сектора. Они предусматривают санкции в отношении ряда банков и использования альтернативных платежных инструментов, в частности криптовалют.
Кроме того, около 40 организаций, включенных в пакет, относятся к российскому военно-промышленному комплексу, в частности к системе производства беспилотников.
Согласие по санкциям
Как сообщалось, 23 июля послы Евросоюза достигли соглашения по пакету санкций против России, который ранее блокировала Греция.
Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров стал очередной этап пересмотра ограничения цены на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад – 15 января 2026 года.
Ранее 21-й пакет угрожали заблокировать Болгария и Италия, требуя исключения из списков российского патриарха Кирилла. Затем санкции блокировала Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере, и Австрия — с оговорками в финансовой сфере.
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