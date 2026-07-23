Франция поддерживает запрет на въезд в ЕС для российских военных

Франция поддерживает идею запрета на выдачу европейских виз лицам, принимавшим участие в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаля Конфавре, пишет "Укринформ".

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Позиция Франции по поводу визовых ограничений

Пресс-секретарь пояснил, что для введения такого решения необходим отдельный правовой акт.

"Для практического применения этой меры необходим новый правовой акт. Именно этому вопросу мы будем уделять особое внимание в ближайшие дни", — отметил Конфавре.

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Что предусматривает новый пакет санкций

Пресс-секретарь также сообщил, что новый пакет санкций ЕС против России является самым масштабным с начала полномасштабного вторжения.

По его словам, ограничения направлены против российского финансового сектора. Они предусматривают санкции в отношении ряда банков и использования альтернативных платежных инструментов, в частности криптовалют.

Кроме того, около 40 организаций, включенных в пакет, относятся к российскому военно-промышленному комплексу, в частности к системе производства беспилотников.

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Согласие по санкциям

Как сообщалось, 23 июля послы Евросоюза достигли соглашения по пакету санкций против России, который ранее блокировала Греция.

Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров стал очередной этап пересмотра ограничения цены на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад – 15 января 2026 года.

Ранее 21-й пакет угрожали заблокировать Болгария и Италия, требуя исключения из списков российского патриарха Кирилла. Затем санкции блокировала Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере, и Австрия — с оговорками в финансовой сфере.