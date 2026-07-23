Франція підтримує заборону на в’їзд до ЄС для російських військових

Франція підтримує ідею заборони на видачу європейських віз особам, які брали участь у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника міністерства Європи та закордонних справ Франції Паскаля Конфавре, пише "Укрінформ".

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Позиція Франції щодо візових обмежень

Речник пояснив, що для запровадження такого рішення потрібен окремий правовий акт.

"Для практичного застосування цього заходу необхідний новий правовий акт. Саме цьому питанню ми приділятимемо особливу увагу найближчими днями", — зазначив Конфавре.

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Що передбачає новий пакет санкцій

Речник також повідомив, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, обмеження спрямовані проти російського фінансового сектору. Вони передбачають санкції щодо низки банків та використання альтернативних платіжних інструментів, зокрема криптовалют.

Крім того, близько 40 організацій, включених до пакету, належать до російського військово-промислового комплексу, зокрема до системи виробництва безпілотників.

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Згода щодо санкцій

Як повідомлялося, 23 липня посли Євросоюзу досягли згоди щодо пакету санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція.

Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів був черговий етап перегляду обмеження ціни на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому – 15 січня 2026 року.

Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кіріла. Потім санкції блокувала Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія – із застереженнями у фінансовій сфері.