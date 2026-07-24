Эта зима может стать последней попыткой Путина сломить Украину, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия постепенно истощает свои ресурсы, а предстоящая зима может стать последней возможностью для Кремля заставить Украину капитулировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире TVP Info.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментируя польско-украинские отношения, Сикорский подчеркнул, что Москва годами пытается натравить два народа друг на друга ради собственной выгоды.

"Путин продолжает наступать. Путин продолжает бомбить. Именно Путин является врагом и Польши, и Украины, а не мы друг другу", - заявил глава польского МИД.

По его словам, еще с XVII века российская агентура использовала противостояние поляков и украинцев как инструмент своей политики.

Польша предупреждает о возможных провокациях со стороны России

Сикорский также предупредил, что Кремль может прибегнуть к новым гибридным операциям против стран НАТО, в частности Польши.

В то же время он подчеркнул, что публичное предупреждение о таких сценариях снижает вероятность их успеха.

Ресурсы России истощаются

Глава польской дипломатии обратил внимание на экономические трудности России.

По его словам, только за первое полугодие 2026 года Москва реализовала 44 тонны золота из своих резервов - самый большой объем за всю историю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша уже находится в состоянии гибридной войны с Россией, - вице-премьер-министр Гавковский

"Это означает, что у России заканчиваются ресурсы. Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину. А в наших интересах, чтобы Украина не только выстояла, но и победила в этой войне", - подчеркнул Сикорский.

О переговорах Рубио и Лаврова

Комментируя встречу государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Сикорский заявил, что не ожидает от нее результатов.

По его мнению, для завершения войны Путин должен отказаться от планов по захвату Украины и признать, что развязывание войны было ошибкой, однако пока таких предпосылок нет.

Раскритиковал польских политиков

Министр также раскритиковал отдельных представителей польской оппозиции, призывающих прекратить поддержку Украины.

По словам Сикорского, еще несколько лет назад они гордились помощью Киеву, а сейчас фактически подыгрывают антиукраинским настроениям, несмотря на то, что украинские города по-прежнему подвергаются российским ракетным и дронным атакам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-глава Пентагона назвал ВСУ самой боеспособной армией Европы