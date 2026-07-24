Ця зима може стати останньою спробою Путіна зламати Україну, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія поступово виснажує свої ресурси, а найближча зима може стати останньою можливістю для Кремля змусити Україну капітулювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі TVP Info.

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Коментуючи польсько-українські відносини, Сікорський наголосив, що Москва роками намагається посварити два народи задля власної вигоди.

"Путін і далі наступає. Путін і далі бомбардує. Саме Путін є ворогом і Польщі, і України, а не ми одне одному", - заявив глава польського МЗС.

За його словами, ще з XVII століття російська агентура використовувала протиставлення поляків та українців як інструмент своєї політики.

Польща попереджає про можливі провокації Росії

Сікорський також застеріг, що Кремль може вдатися до нових гібридних операцій проти країн НАТО, зокрема Польщі.

Водночас він наголосив, що публічне попередження про такі сценарії знижує ймовірність їхнього успіху.

Ресурси Росії виснажуються

Очільник польської дипломатії звернув увагу на економічні труднощі Росії.

За його словами, лише за перше півріччя 2026 року Москва реалізувала 44 тонни золота зі своїх резервів — найбільший обсяг за всю історію.

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"Це означає, що Росії закінчуються ресурси. Ця зима може стати останньою надією Путіна зламати Україну. А в наших інтересах, щоб Україна не лише вистояла, а й перемогла у цій війні", - підкреслив Сікорський.

Про переговори Рубіо та Лаврова

Коментуючи зустріч державного секретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, Сікорський заявив, що не очікує від неї результатів.

На його думку, для завершення війни Путін має відмовитися від планів із захоплення України та визнати, що розв'язання війни було помилкою, однак наразі таких передумов немає.

Розкритикував польських політиків

Міністр також розкритикував окремих представників польської опозиції, які закликають припинити підтримку України.

За словами Сікорського, ще кілька років тому вони пишалися допомогою Києву, а нині фактично підіграють антиукраїнським настроям, попри те, що українські міста й надалі зазнають російських ракетних і дронових атак.

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