Россия атаковала Украину 5 ракетами и 180 БПЛА: ПВО сбила 4 ракеты и 160 беспилотников. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, враг выпустил 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 180 БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ВОТ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты, 14 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в 8 местах.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль