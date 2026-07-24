РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12148 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
816 0

Россия атаковала Украину 5 ракетами и 180 БПЛА: ПВО сбила 4 ракеты и 160 беспилотников. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 24 июля 2026 года: как отработала ПВО?

В ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, враг выпустил 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 180 БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ВОТ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Смотрите: Пограничники подразделения "Феникс" уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $50 миллионов. ВИДЕО

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты, 14 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в 8 местах.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. 

Читайте: Удары РФ по югу Украины: более 50 раненых и масштабные разрушения

Обстрел 24 июля 2026 года: как отработала ПВО?

Автор: 

обстрел (33896) ПВО (3861) Воздушные силы (3245)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 