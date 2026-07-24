Россия атаковала Украину 5 ракетами и 180 БПЛА: ПВО сбила 4 ракеты и 160 беспилотников. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

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Так, враг выпустил 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 180 БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ВОТ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты, 14 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в 8 местах.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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