РФ атакувала Україну 5 ракетами та 180 БпЛА: ППО знешкодила 4 ракети та 160 безпілотників. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 24 липня російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, ворог випустив 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 180 БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
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