На назначение Поклада главой СБУ в Раде вряд ли найдутся голоса, - Рахманин

В Верховной Раде, вероятно, не хватит голосов для назначения Александра Поклада главой СБУ.

Об этом в интервью журналистке Ирине Ромалийской заявил народный депутат от партии "Голос", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Поклад рассматривался в качестве возможного главы СБУ сразу после того, как с этой должности был отстранен Василий Малюк. Но и тогда его не рискнули выдвигать, поскольку вероятность того, что зал его поддержит, была достаточно низкой", — сказал парламентарий.

Поэтому, по словам Рахманина, обязанности главы СБУ тогда исполнял Евгений Хмара.

Нардеп отметил, что при рассмотрении кадровых предложений кандидатура Поклада на пост главы СБУ не рассматривалась.

"Насколько я знаю, намерения выносить его на голосование в зале нет. Потому что маловероятно, что он наберет необходимое количество голосов. СБУ — это совсем другая история. Если бы речь шла о министре обороны — да. А вот глава СБУ — там все гораздо сложнее. Репутация Александра Поклада не является для большого числа депутатов, по разным причинам, такой же безупречной и безоговорочной, как это было бы в случае с Хмарой", — подытожил он.

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Что этому предшествовало?

17 июля 2026 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временным исполняющим обязанности главы СБУ.

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