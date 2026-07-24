На призначення Поклада главою СБУ у Раді навряд чи знайдуться голоси, - Рахманін

У Верховній Раді, ймовірно, не вистачить голосів за призначення Олександра Поклада головою СБУ.

Про це в інтерв'ю журналістці Ірині Ромалійській заявив нардеп "Голосу", член член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Поклад розглядався як можливий очільник СБУ одразі після того, як був усунутий з цієї посади Василь Малюк. Але і тоді його не ризикнули виносити, оскільки ймовірність того, що зал його підтримає була достатньо низькою", - сказав парламентар.

Тому, за словами Рахманіна, виконував обов'язки глави СБУ тоді Євген Хмара.

Нардеп зазначив, що коли розглядалися кадрові пропозиції, то не розглядалося подання Поклада на голову СБУ.

"На скільки я знаю, наміру проводити його через зал немає. Тому що малоймовірно, що він набере необхідну кількість голосів. СБУ - це інша історія. Якби йшлося про міністра оборони - так. Голова СБУ, там все набагто складніше. Репутація Олександрда Поклада не є для великої кількості депутатів, з різних причин, такою ж бездоганною та беззастережною, як би це було у випадку з Хмарою", - підсумував він.

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Що передувало?

17 липня 2026 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ.

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