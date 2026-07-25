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Новости Прекращение войны
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В Кремле ответили Токаеву: "Замораживание" войны в Украине невозможно

Песков о замораживании войны в Украине

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ответил на предложение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, подчеркнув, что "замораживание украинского конфликта невозможно".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Замораживание" невозможно

"С учетом позиции Киева такое "замораживание" украинского конфликта невозможно", - отметил Песков.

По его словам, Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе "СВО".

"Условия для прекращения боевых действий понятны, все может остановиться до конца суток, если Киев примет соответствующие решения", - добавил он.

Песков подчеркнул, что "главное условие для России - достичь своей цели".

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Омске призвал заморозить войну против Украины и возобновить переговорный процесс в формате "Стамбул 2.0".

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Автор: 

Песков Дмитрий (2085) Токаев Касим-Жомарт (70)
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Топ комментарии
+19
Поки пукін живий й при владі - нікуя не зміниться. Сто раз вже про це було сказано.
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25.07.2026 20:56 Ответить
+14
Знаєте, чому ніяких гідних, справедливих, потужних, видів перемир'я чи миру не буде? Бо доки Путлер має просування і потенціал, він не зупиниться. якщо ж орки почнуть програвати, то з якого дива ЗСУ повинні зупинятися і фактично зафіксувати за ординцями їх територіальні здобутки на максимумі? Генерали і армія просто не підуть на ганебну капітуляцію, тому що наступного разу зупиняти орду будуть не Зеленський, Орахамія чи Умеров, а знову військові за рахунок власного життя. Оці всі закордонні тури не мають жодного сенсу
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25.07.2026 21:01 Ответить
+7
Поки на мацкві не буде щотижнева гойда
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25.07.2026 21:11 Ответить

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