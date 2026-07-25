В Кремле ответили Токаеву: "Замораживание" войны в Украине невозможно
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ответил на предложение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, подчеркнув, что "замораживание украинского конфликта невозможно".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Замораживание" невозможно
"С учетом позиции Киева такое "замораживание" украинского конфликта невозможно", - отметил Песков.
По его словам, Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе "СВО".
"Условия для прекращения боевых действий понятны, все может остановиться до конца суток, если Киев примет соответствующие решения", - добавил он.
Песков подчеркнул, что "главное условие для России - достичь своей цели".
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Омске призвал заморозить войну против Украины и возобновить переговорный процесс в формате "Стамбул 2.0".
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