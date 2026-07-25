У Кремлі відповіли Токаєву: "Заморожування" війни в Україні неможливе

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відповів на пропозицію президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, наголосивши, що "заморожування українського конфлікту неможливе".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Заморожування" неможливе

"З урахуванням позиції Києва як таке "заморожування" українського конфлікту неможливе", - зазначив Пєсков.

За його словами, Путін відреагував на пропозицію Токаєва, докладно розповівши йому про хід "СВО".

"Умови для зупинення бойових дій зрозумілі, все може зупинитися до кінця доби, якщо Київ ухвалить відповідні рішення", - додав він.

Пєсков наголосив, що "головна умова для Росії – досягти своєї мети".

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Омську закликав заморозити війну проти України та відновити переговорний процес у форматі "Стамбул 2.0".

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