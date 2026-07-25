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Новини Припинення війни
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У Кремлі відповіли Токаєву: "Заморожування" війни в Україні неможливе

Пєсков про заморожування війни в Україні

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відповів на пропозицію президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, наголосивши, що "заморожування українського конфлікту неможливе".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Заморожування" неможливе

"З урахуванням позиції Києва як таке "заморожування" українського конфлікту неможливе", - зазначив Пєсков.

За його словами, Путін відреагував на пропозицію Токаєва, докладно розповівши йому про хід "СВО".

"Умови для зупинення бойових дій зрозумілі, все може зупинитися до кінця доби, якщо Київ ухвалить відповідні рішення", - додав він.

Пєсков наголосив, що "головна умова для Росії – досягти своєї мети".

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Омську закликав заморозити війну проти України та відновити переговорний процес у форматі "Стамбул 2.0".

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1791) Токаєв Касим-Жомарт (83)
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Топ коментарі
+15
Поки пукін живий й при владі - нікуя не зміниться. Сто раз вже про це було сказано.
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25.07.2026 20:56 Відповісти
+12
Знаєте, чому ніяких гідних, справедливих, потужних, видів перемир'я чи миру не буде? Бо доки Путлер має просування і потенціал, він не зупиниться. якщо ж орки почнуть програвати, то з якого дива ЗСУ повинні зупинятися і фактично зафіксувати за ординцями їх територіальні здобутки на максимумі? Генерали і армія просто не підуть на ганебну капітуляцію, тому що наступного разу зупиняти орду будуть не Зеленський, Орахамія чи Умеров, а знову військові за рахунок власного життя. Оці всі закордонні тури не мають жодного сенсу
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25.07.2026 21:01 Відповісти
+6
Ця ситуація нагадує початок 20 століття, там наче теж таке було, імператор цар здавався вічно буде правити але закінчив своє існування у підвалі, питання тільки те що таке зробити можуть наближені еліти до кола пукіна, але чи зроблять вони взагалі оце питання, на Гітлера з його радикальним нацизмом було як мінімум два провалених замахи , на пуйла жодного, або ми про них не знаємо.
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25.07.2026 21:12 Відповісти

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