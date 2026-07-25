Истощены и очень похудели: бойцы 108-й бригады ТрО записали обращение из-за отсутствия ротации более полугода, командование прокомментировало ситуацию

Военнослужащие 108-й бригады ТрО опубликовали видеообращение с позиций на Запорожском направлении. В нем они заявляют, что находятся на передовой более шести месяцев, и просят о ротации, поскольку не могут продолжать нести службу из-за физического и морального истощения. Ситуацию прокомментировали командование 17-го армейского корпуса и командование Регионального управления Сил ТрО "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наZAXID.NET, Региональное управление Сил территориальной обороны "Восток" ВС Украины и17-й армейский корпус.

Что заявили военные?

Военнослужащие 1-го батальона 108-й бригады ТрО заявили, что они находятся на передовой без ротации от 3 до 8 месяцев и испытывают серьезные проблемы с логистикой и обеспечением.

"Мы находимся три, шесть, семь, а кто-то и восемь месяцев на позициях без ротации. Последние месяцы нет надежного обеспечения и возможности выжить. Нет ни воды, ни еды - очень трудно доставлять, потому что логистика обрезана. Учитывая наше физическое и моральное состояние, нам трудно нести боевое дежурство. Обращаемся к неравнодушному украинскому обществу с просьбой о максимальном огласке и донесении до командования, что нам нужна как можно более быстрая ротация или вывод. Заранее благодарим всех неравнодушных. Слава Украине!" - сказал один из военных.

Комментарии родных военных

Сын 56-летнего бойца Александра Шмакова - Иван Шмаков - рассказал, что родственники бойцов 1-го батальона 108-й бригады ТрО не могут выйти на связь с командиром бригады и получить адекватную реакцию.

Мужчина говорит, что его отец находится на позиции с 10 января 2026 года без ротации. По состоянию на 23 июля это более шести месяцев.

Фото: ZAXID.NET 56-летний боец Александр Шмаков

"Физически он уже не может находиться на позициях. Месяц назад у отца был микроинсульт, у него отняло всю левую часть тела. Кроме того, он астматик", - сказал сын военного изданию ZAXID.NET.

По его словам, все бойцы, а это примерно 15 человек, находятся в крайне истощенном состоянии, а еду и питьевую воду не доставляют.

"Военные говорят, что уже всех мышей съели. Все бойцы похудели примерно в два раза. Они выглядят как во времена Голодомора", - рассказал Иван Шмаков.

По словам Елизаветы Шкрябиной, племянницы 29-летнего военнослужащего Максима Геймура, ее дядя находится на позициях уже более 9 месяцев. Она утверждает, что связаться с командованием практически невозможно - родственников просто перенаправляют между разными телефонными номерами.

Фото: ZAXID.NET 29-летний боец Максим Геймур





По ее словам, ситуация с снабжением - критическая. Продукты иногда сбрасывают с дронов, но поскольку дрон выдерживает лишь определённый вес, еды доставляют очень мало.

Из-за этого военные вынуждены экономить еду, поскольку не знают, когда ожидать следующую доставку.

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Реакция командования Регионального управления Сил ТрО "Схід"

В своем заявлении командование Регионального управления Сил ТрО "Схід" выразило уважение родным военнослужащих воинской части А7036, находящихся в оперативном подчинении воинской части А4712.

Командование подчеркнуло, что РУ Сил ТрО "Схід" располагает информацией об обстановке и обеспечении личного состава.

"В тесном взаимодействии с воинской частью А4712 осуществляется логистическое обеспечение, в частности, для бесперебойного снабжения всем необходимым, военной части А4712 переданы дополнительные экипажи беспилотных авиационных комплексов для доставки воздушным путем воды, провизии, боеприпасов и топлива, а также обеспечивается воздушное прикрытие позиций и оказание необходимой медицинской помощи", - говорится в заявлении.

В Региональном управлении Сил ТрО "Схід" отметили, что главным препятствием для немедленного вывода личного состава остается крайне сложная обстановка с точки зрения безопасности, а именно - плотное минирование подъездных путей и постоянное огневое воздействие вражеских FPV-дронов.

"Просим учесть изложенные обстоятельства. Мы принимаем все возможные меры для сохранения жизни и здоровья военнослужащих", - говорится в заявлении.

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Реакция 17-го корпуса

Командование 17-го армейского корпуса заявило, что осведомлено о ситуации с обеспечением военнослужащих подразделения 108-й обр ТрО, которые выложили в сеть эмоциональное видеообращение, и принимает все необходимые меры для урегулирования ситуации.

"Обращаем внимание на то, что логистика в данном районе крайне затруднена из-за высокой активности средств РЭБ противника. В связи с этим нередки случаи потери дронов, доставляющих продовольствие на позиции. Повторная доставка требует дополнительного времени на изучение зоны действия вражеского РЭБ и прокладку альтернативных маршрутов доставки", - говорится в заявлении.

В 17-м армейском корпусе отметили, что с целью обеспечения доставки необходимого количества продуктов на позиции военнослужащих 108-й обр ТрО привлекаются дополнительные экипажи БПЛА смежных подразделений.

"Подчеркиваем, что все службы обеспечения по направлениям поддерживают постоянную связь с личным составом на этой позиции и ведут соответствующую коммуникацию", - заявило командование 17-го АК.

Кроме того, сообщается, что офицеры направления психологической поддержки персонала и гражданско-военного сотрудничества 108-й обр ТрО связались с семьями тех военнослужащих, которые находятся на вышеуказанной позиции.

"Родным и близким этих военнослужащих была предоставлена вся информация, касающаяся невозможности проведения замены при предыдущих попытках. Также были разъяснены все возможные (не исключенные) факторы риска при проведении ротации военнослужащих – например, плотное минирование подъездных путей и постоянный обстрел со стороны вражеских FPV-дронов. По итогам такого общения было достигнуто взаимопонимание с членами семей и близкими военнослужащих относительно необходимости минимизировать любые риски при выходе военнослужащих с позиций, что возможно при одновременном наступлении нескольких факторов, в частности - наличии соответствующих погодных условий", - говорится в заявлении.

Командование 17-го АК добавило, что в дальнейшем семьи могут напрямую общаться с заместителями подразделений по психологической поддержке личного состава соответствующей бригады по всем вопросам, касающимся ситуации с их близкими, которые в настоящее время еще находятся на позициях.

"Командование воинской части принимает все необходимые меры для сохранения жизни и здоровья военнослужащих", - добавили в 17-м армейском корпусе.

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