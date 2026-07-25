Виснажені та надміру схудли: бійці 108-ї бригади ТрО записали звернення через відсутність ротації понад пів року, командування прокоментувало ситуацію

Військовослужбовці 108-ї бригади ТрО опублікували відеозвернення із позицій на Запорізькому напрямку. У ньому вони стверджують, що перебувають на передовій понад шість місяців, та просять про ротації, бо не можуть нести далі службу через фізичне та моральне виснаження. Ситуацію прокоментувало командування 17 армійського корпусу та командування Регіонального управління Сил ТрО "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ZAXID.NET та Регіональне управління Сил територіальної оборони "Схід" ЗС України та 17-й армійський корпус.

Що заявили військові?

Військовослужбовці 1-го батальйону 108-ї бригади ТрО заявили, що вони перебувають на передовій без ротації від 3 до 8 місяців та мають серйозні проблеми з логістикою й забезпеченням.

"Ми знаходимося три, шість, сім, а хтось і вісім місяців на позиціях без ротації. Останні місяці немає надійного забезпечення і можливості, щоб вижити. Немає ні води, ні їжі – дуже важко доставляти, тому що обрізана логістика. Враховуючи наш фізичний і моральний стан, нам важко нести бойове чергування. Звертаємося до українського небайдужого суспільства про максимальний розголос і довести до командування, що нам потрібна якомога швидша ротація або вивід. Дякуємо заздалегідь усім небайдужим. Слава Україні!",- сказав один із військових.

Коментарі рідних військових

Син 56-річного бійця Олександра Шмакова – Іван Шмаков – розповів, що родичі бійців 1-го батальйону 108-ї бригади ТрО не можуть вийти на зв'язок із командиром бригади та отримати належної реакції.

Чоловік каже, що його батько перебуває на позиції із 10 січня 2026 року без ротації. Станом на 23 липня це понад шість місяців.

Фото: ZAXID.NET 56-річний боєць Олександр Шмаков

"Фізично він уже не може сидіти на позиціях. Місяць тому у батька був мікроінсульт, у нього відняло всю ліву частину тіла. Крім того, він астматик",- сказав син військового виданню ZAXID.NET.

За його словами, усі бійці, а це приблизно 15 людей, перебувають у вкрай виснаженому стані, а їжу та питну воду не доставляють.

"Військові кажуть, що вже всіх мишей поїли. Всі воїни схудли десь у два рази. Вони виглядають як в часи Голодомору", – розповів Іван Шмаков.

За словами Єлизавети Шкрябіної, племінниці 29-річного військовослужбовця Максима Геймура, її дядько перебуває на позиціях вже понад 9 місяців. Вона стверджує, що зв'язатися з командуванням практично неможливо — родичів просто перенаправляють між різними номерами телефонів.

Фото: ZAXID.NET 29-річний боєць Максима Геймура

За її словами, ситуація з постачанням — критична. Продукти інколи скидають дронами, але оскільки дрон витримує лише певну вагу, тому їжі доставляють обмаль.

Через це військові змушені економити їжу, оскільки не знають, коли чекати на наступну доставку.

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Реакція командування Регіонального управління Сил ТрО "Схід"

У своїй заяві командування Регіонального управління Сил ТрО "Схід" висловило повагу рідним військовослужбовців військової частини А7036, які перебувають в оперативному підпорядкуванні військової частини А4712.

Командування наголосило, що РУ Сил ТрО "Схід" володіє інформацією щодо обстановки та забезпечення особового складу.

"У тісній взаємодії з військовою частиною А4712, здійснюється логістичне забезпечення, зокрема, для безперервного постачання всім необхідним, військовій частині А4712 передано додаткові екіпажі безпілотних авіаційних комплексів для доставки повітряним шляхом води, провізії, боєприпасів і пального, а також, забезпечується повітряне прикриття позицій та надання необхідної медичної допомоги", - сказано в заяві.

У Регіональному управлінні Сил ТрО "Схід" зазначили, що головною перешкодою для негайного виведення особового складу залишається вкрай складна безпекова обстановка, а саме щільне мінування шляхів під’їзду та постійний вогневий вплив ворожих FPV-дронів.

"Просимо врахувати викладені обставини. Ми вживаємо всіх можливих заходів для збереження життя і здоров’я військовослужбовців", - йдеться у заяві.

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Реакція 17-го корпусу

Командування 17 армійського корпусу заявило, що обізнане з ситуацією забезпечення військовослужбовців підрозділу 108 обр ТрО, які виклали у мережу емоційне відеозвернення, та вживає всіх необхідних заходів щодо вирішення ситуації.

"Звертаємо увагу на те, що логістика у визначеному районі є вкрай ускладненою через високу активність засобів РЕБ противника. І через це непоодинокі випадки, коли мають місце втрати дронів, які здійснюють доставку продовольства на позиції. Повторна доставка потребує додаткового часу на вивчення зони дії ворожого РЕБ та прокладання альтернативних маршрутів доставки", - сказано в заяві.

У 17-му армійському корпусі зазначили, що з метою забезпечення доставки необхідної кількості продуктів на позиції військовослужбовців 108 обр ТрО, залучаються додаткові екіпажі БпЛА суміжних підрозділів.

"Наголошуємо, що всі служби забезпечення за напрямками мають постійний зв'язок з особовим складом на цій позиції та ведуть відповідну комунікацію", - заявило командування 17-го АК.

Крім того, повідомляється, що офіцери напрямку психологічної підтримки персоналу та цивільно-військового співробітництва 108 обр ТрО скомунікували з сім'ями тих військовослужбовців, які перебувають на вищевказаній позиції.

"Рідним та близьким цих військовослужбовців було надано усю інформацію, яка стосувалася неможливості проведення заміни у попередніх спробах. Також, було роз’яснено усі фактори ризику, що можливі (не виключені) при проведенні ротації військовослужбовців – наприклад, щільне мінування шляхів під’їзду та постійний вогневий вплив ворожих FPV-дронів. За результатами такого спілкування було досягнуто порозуміння з членами сімей та рідними військовослужбовців щодо необхідності мінімізувати будь-які ризики під час виходу військовослужбовців з позицій, що можливе при настанні одночасно декількох факторів, зокрема – наявності відповідних погодних умов", - сказано в заяві.

Командування 17-го АК додало, що у подальшому, сім'ї можуть на пряму комунікувати із заступниками підрозділів з психологічної підтримки персоналу визначеної бригади по всім питанням стосовно ситуації з їхніми близькими, що на даний час ще перебувають на позиції.

"Командування військової частини вживає всіх необхідних заходів для збереження життя і здоров’я військовослужбовців", - додали в 17-му армійському корпусі.

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