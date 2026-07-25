Наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении, всего на фронте - 202 боестолкновения, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 202 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 25 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Агрессор нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 56 авиационных ударов с применением 165 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6490 дронов-камикадзе и совершил 2302 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Терновая, Избицкое, Хатное. Два боевые столкновения продолжаются.

На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Шейковки.

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Бои на востоке

Семь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районе Новоселовки и в сторону Лимана, Ставков, Дибровы. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 21 попытку захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное и в сторону Пискуновки, Николаевки и Рай-Александровки. Еще две атаки продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе населенного пункта Федоровка Вторая.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки и Новопавловки.

Тридцать пять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Софиевка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Новое Шаховое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное. Два боевые столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 52 оккупанта, 22 - ранены; уничтожен склад БП, две артиллерийские системы, две единицы автомобильной и одна единица специальной техники. Повреждены четыре артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники, единица специальной техники, пункт управления БПЛА и 175 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 239 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вербового и Березового.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 17 вражеских атак в сторону населенных пунктов Верхняя Терса, Староукраинка, Цветково, Воздвижевка, Косовцево, Гиркое и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в районе населенного пункта Малые Щербаки.

По данным Генштаба, на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.