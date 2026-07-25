Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку, загалом на фронті - 202 боєзіткнення, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 202 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 25 липня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари РФ по Україні

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 56 авіаційних ударів із застосуванням 165 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6490 дронів-камікадзе та здійснив 2302 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке, Хатнє. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Шийківки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ

Бої на сході

Сім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районі Новоселівки та у бік Лиману, Ставків, Діброви. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 21 спробу загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та у бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки. Ще дві атаки наразі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі населеного пункту Федорівка Друга.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 24 ворожих штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Степанівки й Новопавлівки.

Тридцять п’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Софіївка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне. Два боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 52 окупантів, 22 - поранено; знищено склад БП, дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА та 175 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 239 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вербового й Березового.

Читайте: Українські дрони й інженерні загородження зривають спроби танкових проривів РФ, — Трегубов

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 17 ворожих атак у бік населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Воздвижівка, Косівцеве, Гірке й Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Малі Щербаки.

За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Також дивіться: Відбиття танкового штурму РФ на Добропільському напрямку операторами СБС. ВIДЕО

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.