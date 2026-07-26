На фронте зафиксировано 61 боевое столкновение, больше всего — на Покровском направлении, — Генштаб

С начала суток агрессор 61 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 26 июля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Сегодня от артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Коренек, Бачевск, Яструбщина, Товстодубово, Уланово и Нескучное Сумской области; Сеньковка Черниговской области. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Товстодубово и Уланово.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано, однако оккупанты совершили 34 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону в районах Старицы и Охримовки, одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении зафиксированы две попытки противника продвинуться в районах Подолов и Куриловки, оба боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Читайте также: Готовят прорыв в Доброполье: враг меняет тактику на Покровском направлении, — бригада "Рубеж"

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг двенадцать раз пытался продвинуться в районах Шийковки, Новоселовки, Дробишево, Ставков, Лимана, Дибровы и Озерного, два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты тринадцать раз пытались оттеснить наши подразделения в районах Кривой Луки, Закитного, Пискуновки, Рай-Александровки и Разниковки, одно боевое столкновение продолжается.

На Константиновском направлении наши защитники успешно отразили восемь атак вблизи Константиновки и Ильиновки.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано четырнадцать попыток оккупантов оттеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Шевченко, Нового Донбасса, Павловки, Котлино, Новогришино, Новоалександровки и Удачного.

Читайте также: Украинские дроны и инженерные заграждения срывают попытки танковых прорывов РФ, — Трегубов

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили шесть вражеских атак в районах Терноватого, Горького, Староукраинки, Цветкового и Чаривного.

Боевых столкновений не зафиксировано

По данным Генштаба, на Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.

Смотрите также: Отбитие танкового штурма РФ на Добропольском направлении операторами СБС. ВИДЕО