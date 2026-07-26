На фронті зафіксовано 61 боєзіткнення, найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби агресор 61 раз атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 26 липня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Сьогодні від артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Яструбщина, Товстодубове, Уланове й Нескучне Сумської області; Сеньківка Чернігівської області. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Товстодубове та Уланове.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти здійснили 34 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону в районах Стариці й Охрімівки, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дві спроби противника просунутися в районах Подолів і Курилівки, обидва боєзіткнення тривають дотепер.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог дванадцять разів намагався йти вперед у районах Шийківки, Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Лиману, Діброви й Озерного, два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти тринадцять разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Кривої Луки, Закітного, Пискунівки, Рай-Олександрівки та Різниківки, одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно відбили вісім атак поблизу Костянтинівки й Іллінівки.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано чотирнадцять спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Шевченка, Нового Донбасу, Павлівки, Котлиного, Новогришиного, Новоолександрівки та Удачного.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак у районах Тернуватого, Гіркого, Староукраїнки, Цвіткового й Чарівного.

Боєзіткнень не зафіксовано

За даними Генштабу, на Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.

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