Россия атакует Украину вечером 26 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 26 июля.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 18:26 — БПЛА курсом на юг Николаевской области с Черного моря.

В 18:35 — Харьковская область: реактивные БПЛА в направлении н.п. Барвинково.

В 18:36 — БПЛА курсом на Николаев.

В 18:39 — БПЛА в направлении Запорожья с юга. БПЛА на севере Сумской области, курс на юг.

В 18:47 — БПЛА, курс на Сумы с севера.

В 18:51 — БПЛА, курс на населённый пункт Парафиевка в Черниговской области с севера. БПЛА на севере Черниговской области, курс на юг.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что российский БПЛА с видеокамерой атаковал АТБ в Чернигове, есть погибшие и раненые.

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