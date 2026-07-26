РФ атакує Україну увечері 26 липня: у низці областей повітряна тривога

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 26 липня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 18:26 - БпЛА курсом на південь Миколаївщини з Чорного моря.

О 18:35 - Харківщина: реактивні БпЛА в напрямку н.п. Барвінкове.

О 18:36 - БпЛА курсом на Миколаїв.

О 18:39 - БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня. БпЛА на півночі Сумщини, курс на південь.

О 18:47 - БпЛА курс на Суми з півночі.

О 18:51 - БпЛА курс на н.п. Парафіївка на Чернігівщині з півночі. БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на південь.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що російський БпЛА з відеокамерою атакував АТБ у Чернігові є загиблі та поранені.

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