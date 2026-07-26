РФ атакує Україну увечері 26 липня: у низці областей повітряна тривога
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 26 липня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 18:26 - БпЛА курсом на південь Миколаївщини з Чорного моря.
О 18:35 - Харківщина: реактивні БпЛА в напрямку н.п. Барвінкове.
О 18:36 - БпЛА курсом на Миколаїв.
О 18:39 - БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня. БпЛА на півночі Сумщини, курс на південь.
О 18:47 - БпЛА курс на Суми з півночі.
О 18:51 - БпЛА курс на н.п. Парафіївка на Чернігівщині з півночі. БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на південь.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що російський БпЛА з відеокамерою атакував АТБ у Чернігові є загиблі та поранені.
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