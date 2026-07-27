Атаки РФ на юг Украины: погибшие в Николаевской и Запорожской областях, раненые в Херсонской области
Россия нанесла удары по Николаевской, Херсонской и Запорожской областям с помощью дронов, авиации и артиллерии. Есть погибшие, десятки раненых и значительные разрушения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Николаевская область: атака на портовую инфраструктуру, погиб мужчина
В течение суток и утром 27 июля российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками Shahed, сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.
Под ударом оказалась портовая инфраструктура Николаевского района. Сначала сообщалось о ранении 50-летнего мужчины, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что в результате атаки погиб 48-летний мужчина.
Также повреждены три гражданских судна.
В Баштанском районе дроны типа "Молния" атаковали Снигуровскую громаду. В селе Евгеновка ранения получили 45-летняя женщина и 57-летний мужчина. Обоих госпитализировали. Мужчина находится в стабильном состоянии, женщина - в стабильно тяжелом. Повреждено торговое заведение.
Кроме того, российские войска трижды атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет.
Херсонская область: семь раненых за сутки
За прошедшие сутки под авиационными ударами, атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами оказались более 30 населенных пунктов Херсонской области, в частности Херсон, Берислав, Белозерка, Станислав, Чернобаевка, Антоновка, Осокоровка и Токаровка, сообщил начальник ОГА Александр Прокудин.
Российские военные атаковали объекты критической и социальной инфраструктуры, а также жилые кварталы. Повреждены 13 многоэтажных и шесть частных домов, вышка сотовой связи, хозяйственное сооружение, автомобиль скорой помощи и частные автомобили.
В результате российской агрессии ранения получили семь человек.
Кроме того, утром российский дрон атаковал автомобиль в Центральном районе Херсона. Пострадал 68-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и множественные осколочные ранения туловища, лица и конечностей. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
Запорожье: двое погибших и 13 раненых
За прошедшие сутки российские войска нанесли 917 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак погибли двое мужчин, еще 13 человек получили ранения, сообщил глава ОГА Иван Федоров.
По данным областных властей, оккупанты нанесли 22 авиаудара по Запорожью и еще ряду населенных пунктов области.
Кроме того, российские войска задействовали 634 беспилотника различных типов, преимущественно FPV-дроны, а также нанесли 261 артиллерийский удар по прифронтовым населенным пунктам.
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