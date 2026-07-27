Атаки РФ на південь України: загиблі на Миколаївщині й Запоріжжі, поранені на Херсонщині

Росія атакувала Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області дронами, авіацією й артилерією. Є загиблі, десятки поранених та значні руйнування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Миколаївщина: атака на портову інфраструктуру, загинув чоловік

Протягом доби та вранці 27 липня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками Shahed, повідомив т.в.о обов'язки начальника ОВА Георгій Решетілов.

Під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаївського району. Спочатку повідомлялося про поранення 50-річного чоловіка, якого госпіталізували у тяжкому стані. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік.

Також пошкоджено три цивільні судна.

У Баштанському районі дрони типу "Молнія" атакували Снігурівську громаду. У селі Євгенівка поранення дістали 45-річна жінка та 57-річний чоловік. Обох госпіталізували. Чоловік перебуває у стабільному стані, жінка — у стабільно тяжкому. Пошкоджено заклад торгівлі.

Окрім цього, російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

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Херсонщина: сім поранених за добу

Минулої доби під авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували понад 30 населених пунктів Херсонської області, зокрема Херсон, Берислав, Білозерка, Станіслав, Чорнобаївка, Антонівка, Осокорівка та Токарівка, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові атакували об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, а також житлові квартали. Пошкоджено 13 багатоповерхових і шість приватних будинків, стільникову вежу, господарську споруду, автомобіль швидкої допомоги та приватні автівки.

Унаслідок російської агресії поранення дістали семеро людей.

Крім того, вранці російський дрон атакував автомобіль у Центральному районі Херсону. Постраждав 68-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба, обличчя й кінцівок. Потерпілому надають медичну допомогу.

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Запоріжжя: двоє загиблих і 13 поранених

Упродовж минулої доби російські війська завдали 917 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак загинули двоє чоловіків, ще 13 людей дістали поранення, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

За даними обласної влади, окупанти здійснили 22 авіаудари по Запоріжжю та ще низці населених пунктів області.

Крім того, російські війська застосували 634 безпілотники різних типів, переважно FPV-дрони, а також завдали 261 артилерійського удару по прифронтових громадах.

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