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Новости
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Кремль готовит Росгвардию к новой волне мобилизации, - ЦПД

ЦПД сообщает об обновлении правил гражданской обороны Росгвардии

Росгвардия обновила свои правила гражданской обороны, впервые включив в них положения о защите от "угроз во время мобилизации, военного положения и в военное время".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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В Центре отмечают, что такие шаги свидетельствуют о заблаговременной подготовке силового аппарата Кремля к подавлению возможных массовых протестов после объявления мобилизации.

"Несмотря на попытки скрыть истинные масштабы проблем на фронте, системное обновление законодательства и обустройство военных полигонов свидетельствуют о подготовке к новой волне призыва в РФ", - сообщают в ЦПД.

Центр недавно сообщал, что российские власти систематически расширяют перечень категорий граждан для вербовки на войну, готовясь к мобилизации более 500 тысяч россиян.

Ранее в ЦПД писали, что топливный кризис в России быстрыми темпами обнажает худшие черты полицейского государства. Пока Россия искусственно создает иллюзию "благополучия" в столице, рядовые жители российских регионов оказались под прицелом репрессивной машины силовиков за попытки просто выжить. Пока в Москве работают 85% АЗС, в регионах закрываются заправки, а люди умирают в очередях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин стремится защитить режим от "новых угроз" изнутри собственных сил, - The Sun

Автор: 

армия РФ (23804) россия (89021) Росгвардия (95) Центр противодействия дезинформации (242)
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Топ комментарии
+7
Тільки є ще одна вееееелика різниця. У нас змушують захищатися від орків, а на мордорі для того щоб захапити та повбивати сусіда. Відчуваєш різницю?
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27.07.2026 10:51 Ответить
+5
V це вова ,Z це zад
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27.07.2026 10:43 Ответить
+4
Да уж русні є чому повчитись в України!
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27.07.2026 11:08 Ответить

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