Кремль готує Росгвардію до нової хвилі мобілізації, - ЦПД

Росгвардія оновила власні правила цивільної оборони, вперше додавши до них положення про захист від "загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

В Центрі наголошують, що такі кроки свідчать про завчасну підготовку силового апарату Кремля до придушення можливих масових протестів після оголошення мобілізації.

"Попри намагання приховати справжні масштаби проблем на фронті, системне оновлення законодавства та облаштування військових полігонів свідчать про підготовку до нової хвилі призову в РФ", - повідомляють в ЦПД.

Центр нещодавно повідомляв, що російська влада системно розширює перелік категорій громадян для вербування на війну, готуючись до мобілізації понад 500 тисяч росіян.

Раніше у ЦПД писали, що паливна криза в Росії швидкими темпами оголює найгірші риси поліцейської держави. Доки Росі штучно створює ілюзію "благополуччя" у столиці, пересічні жителі російських регіонів опинилися під прицілом репресивної машини силовиків за спроби просто вижити. Поки у Москві працюють 85% АЗС, у регіонах зачиняються заправки, а люди помирають у чергах.

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