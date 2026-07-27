Враг чаще применяет баллистические ракеты и атакует днем ради внезапности, - Игнат

В последнее время российские войска сместили акцент в сторону баллистического вооружения, применяя его чаще, чем крылатые ракеты. В частности, только за прошедшую неделю захватчики выпустили примерно полсотни баллистических ракет.

Об этом в эфире сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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"Свежие" маркировки на обломках: почему РФ не удается накапливать ракеты

"Те обломки, которые находят с маркировкой трехнедельной, месячной, двухмесячной давности, как будто ракета только что выпущена с завода, свидетельствуют о том, что не все у них там способно накапливаться и масштабироваться, что они всё-таки испытывают проблему. Потому что они применяют много ракет, вы видите, что доля баллистических ракет в процентном соотношении растет. Имеется в виду, что раньше запускали значительно больше крылатых ракет, чем баллистических, сейчас баллистических мы видели за прошедшую неделю, кажется, более 50 ракет, которые атакуют по баллистической траектории", - сообщил Игнат.

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По его словам, речь идет о таких ракетах, как "Искандер-М", С-400, а также "Цирконы".

В то же время пресс-секретарь отметил, что россияне тоже начинают испытывать трудности, поскольку Силы обороны наносят дальнобойные удары не только по нефтеперерабатывающей промышленности, но и по предприятиям с уникальными технологиями, которые производят компоненты для ракет.

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Особенности последних атак РФ

Отвечая на вопрос, каковы особенности последних атак врага, спикер отметил, что тот не может ежедневно менять тактику, однако обратил внимание, что в настоящее время наблюдается увеличение количества ракетных ударов в дневное время.

"Враг хочет добиться внезапности, чтобы у наших Сил обороны было меньше времени на подготовку. Это изменение временных рамок в сутках, когда все привыкают, что баллистические ракеты летят, допустим, ночью, примерно с 2:00 до 4:00 — именно в это время они наносят наибольшее количество ударов, - а теперь наносят удары утром, в 9:00 или в 12:00. Разумеется, враг пытается таким образом достичь определенных целей, именно за счет внезапности нанесения ударов. А в остальном тактика врага неизменна - они ежедневно, как вы видите, и каждую ночь атакуют "шахедами", - отметил спикер.

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