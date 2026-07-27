Враг чаще применяет баллистические ракеты и атакует днем ради внезапности, - Игнат
В последнее время российские войска сместили акцент в сторону баллистического вооружения, применяя его чаще, чем крылатые ракеты. В частности, только за прошедшую неделю захватчики выпустили примерно полсотни баллистических ракет.
Об этом в эфире сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Свежие" маркировки на обломках: почему РФ не удается накапливать ракеты
"Те обломки, которые находят с маркировкой трехнедельной, месячной, двухмесячной давности, как будто ракета только что выпущена с завода, свидетельствуют о том, что не все у них там способно накапливаться и масштабироваться, что они всё-таки испытывают проблему. Потому что они применяют много ракет, вы видите, что доля баллистических ракет в процентном соотношении растет. Имеется в виду, что раньше запускали значительно больше крылатых ракет, чем баллистических, сейчас баллистических мы видели за прошедшую неделю, кажется, более 50 ракет, которые атакуют по баллистической траектории", - сообщил Игнат.
По его словам, речь идет о таких ракетах, как "Искандер-М", С-400, а также "Цирконы".
В то же время пресс-секретарь отметил, что россияне тоже начинают испытывать трудности, поскольку Силы обороны наносят дальнобойные удары не только по нефтеперерабатывающей промышленности, но и по предприятиям с уникальными технологиями, которые производят компоненты для ракет.
Особенности последних атак РФ
Отвечая на вопрос, каковы особенности последних атак врага, спикер отметил, что тот не может ежедневно менять тактику, однако обратил внимание, что в настоящее время наблюдается увеличение количества ракетных ударов в дневное время.
"Враг хочет добиться внезапности, чтобы у наших Сил обороны было меньше времени на подготовку. Это изменение временных рамок в сутках, когда все привыкают, что баллистические ракеты летят, допустим, ночью, примерно с 2:00 до 4:00 — именно в это время они наносят наибольшее количество ударов, - а теперь наносят удары утром, в 9:00 или в 12:00. Разумеется, враг пытается таким образом достичь определенных целей, именно за счет внезапности нанесения ударов. А в остальном тактика врага неизменна - они ежедневно, как вы видите, и каждую ночь атакуют "шахедами", - отметил спикер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль