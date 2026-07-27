Ворог частіше застосовує балістику та атакує вдень задля раптовості, - Ігнат

Останнім часом російські війська змістили фокус у бік балістичного озброєння, застосовуючи його частіше за крилаті ракети. Зокрема, лише за попередній тиждень загарбники випустили орієнтовно пів сотні балістичних ракет.

Про це повідомив у телеефірі начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Свіжі" маркування на уламках: чому РФ не вдається накопичувати ракети

"Ті уламки, які знаходять із маркуванням тритижневої, місячної, двомісячної давнини, що випущена ракета от-от на заводі, свідчать про те, що не все у них там здатне накопичуватися і масштабуватися, що відчувають таки вони проблему. Тому що застосовують вони багато ракет, ви бачите, що балістики стає більше у відсотковому співвідношенні. Мається на увазі, що раніше запускали значно більше крилатих ракет, ніж балістичних, зараз балістичних ми бачили за минулий тиждень, здається, понад 50 ракет, які атакують по балістичній траєкторії", - повідомив Ігнат.

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За його словами, йдеться про такі ракети, як "Іскандер-М", С-400, а також "Циркони".

Водночас речник зазначив, що росіяни теж починають відчувати труднощі, оскільки Сили оборони завдають далекобійних ударів не лише по нафтопереробній промисловості, а й по підприємствах з унікальними технологіями, які виробляють компоненти для ракет.

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Особливості останніх атак РФ

Відповідаючи на питання, які особливості останніх атак ворога, речник зауважив, що той не може щодня змінювати тактику, однак звернув увагу, що наразі спостерігається збільшення ракетних ударів вдень.

"Ворог хоче досягти раптовості, щоб менше було часу на підготовку наших Сил оборони. Це зміна в добу часових рамок, коли всі звикають, що балістика летить, припустимо, вночі, там з 2:00 до 4:00, приблизно такий час найбільший вони використовують, то вже завдаючи ударів зранку там о 9:00 чи о 12:00, звісно, що ворог намагається таким чином досягти певних цілей, саме раптовістю завдання ударів. А так тактика ворога незмінна - вони щодня, як ви бачите, і щоночі атакують "Шахедами", - зазначив речник.

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