Нічний удар РФ балістикою по Києву: три людини постраждали. ФОТОрепортаж

Троє людей постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чим поцілив ворог?

Як зазначається, у ніч на 26 липня російські війська завдали чергового удару по столиці балістичними ракетами. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень об’єкти у Деснянському, Солом’янському та Шевченківському районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У липні РФ запустила по Україні більше балістичних ракет, ніж здатна виробити за місяць, - ЗМІ

Є постраждалі

За даними правоохоронців, травми дістали троє громадян - жінка та двоє чоловіків у Соломʼянському районі. Медики надають їм необхідну допомогу.

Як інформує мер Києва Віталій Кличко, одну людину госпіталізовано.

Наслідки

У місті пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та автомобілі.











На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, рятувальники та інші профільні служби.

Правоохоронці документують наслідки збройної агресії росії та фіксують черговий воєнний злочин проти цивільного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ робить ставку на балістику, завдяки цьому Путін досі вірить у свою війну, - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, що у ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.

Пізніше стало відомо про пожежі у трьох районах міста.

За даними Повітряних сил, збито ракету Х-59, 5 із 7 "Іскандерів" та 104 ворожі БпЛА.

Читайте також: Вибухи пролунали у Києві: Росія атакувала балістичними