Нічний удар РФ балістикою по Києву: три людини постраждали. ФОТОрепортаж
Троє людей постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Чим поцілив ворог?
Як зазначається, у ніч на 26 липня російські війська завдали чергового удару по столиці балістичними ракетами. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень об’єкти у Деснянському, Солом’янському та Шевченківському районах.
Є постраждалі
За даними правоохоронців, травми дістали троє громадян - жінка та двоє чоловіків у Соломʼянському районі. Медики надають їм необхідну допомогу.
Як інформує мер Києва Віталій Кличко, одну людину госпіталізовано.
Наслідки
У місті пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та автомобілі.
- На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, рятувальники та інші профільні служби.
- Правоохоронці документують наслідки збройної агресії росії та фіксують черговий воєнний злочин проти цивільного населення.
Що передувало?
- Нагадаємо, що у ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.
- Пізніше стало відомо про пожежі у трьох районах міста.
- За даними Повітряних сил, збито ракету Х-59, 5 із 7 "Іскандерів" та 104 ворожі БпЛА.
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