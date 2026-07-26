УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12413 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
2 346 2

Нічний удар РФ балістикою по Києву: три людини постраждали. ФОТОрепортаж

Троє людей постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чим поцілив ворог?

Як зазначається, у ніч на 26 липня російські війська завдали чергового удару по столиці балістичними ракетами. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень об’єкти у Деснянському, Солом’янському та Шевченківському районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У липні РФ запустила по Україні більше балістичних ракет, ніж здатна виробити за місяць, - ЗМІ

Є постраждалі

За даними правоохоронців, травми дістали троє громадян - жінка та двоє чоловіків у Соломʼянському районі. Медики надають їм необхідну допомогу.

Як інформує мер Києва Віталій Кличко, одну людину госпіталізовано.

Наслідки

У місті пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та автомобілі.

атака рф на Київ
атака рф на Київ
атака рф на Київ
атака рф на Київ
атака рф на Київ

  • На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, рятувальники та інші профільні служби.
  • Правоохоронці документують наслідки збройної агресії росії та фіксують черговий воєнний злочин проти цивільного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ робить ставку на балістику, завдяки цьому Путін досі вірить у свою війну, - Зеленський

Що передувало?

  • Нагадаємо, що у ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.
  • Пізніше стало відомо про пожежі у трьох районах міста.
  • За даними Повітряних сил, збито ракету Х-59, 5 із 7 "Іскандерів" та 104 ворожі БпЛА.

Читайте також: Вибухи пролунали у Києві: Росія атакувала балістичними

Автор: 

Київ (16696) обстріл (35850) балістичні ракети (673)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 