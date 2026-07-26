Ночной удар РФ баллистическими ракетами по Киеву: три человека пострадали. ФОТОрепортаж
Трое человек пострадали в результате ночной вражеской атаки на Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Чем стрелял враг?
Как отмечается, в ночь на 26 июля российские войска нанесли очередной удар по столице баллистическими ракетами. В результате вражеской атаки были повреждены объекты в Деснянском, Соломенском и Шевченковском районах.
Есть пострадавшие
По данным правоохранительных органов, травмы получили трое граждан — женщина и двое мужчин в Соломенском районе. Медики оказывают им необходимую помощь.
Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, один человек госпитализирован.
Последствия
В городе повреждены офисное здание, складские помещения и автомобили.
- На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции, спасатели и другие профильные службы.
- Правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии России и фиксируют очередное военное преступление против гражданского населения.
Что предшествовало?
- Напомним, что в ночь на 26 июля в Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет.
- Позже стало известно о пожарах в трех районах города.
- По данным Воздушных сил, сбита ракета Х-59, 5 из 7 "Искандеров" и 104 вражеских БПЛА.
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