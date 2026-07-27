Враг 57 раз атаковал позиции Сил обороны: больше всего боев на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
С начала суток понедельника, 27 июля, российские захватчики 57 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Потаповка, Товстодубово, Коренок, Сопич, Фотовиж, Рогизное, Гирки, Бачевск, Безсаловка, Волфино, Тополя, Бруски.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два обстрела - с применением реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону в сторону населенных пунктов Козачья Лопань, Петро-Ивановка, Анискино, Ивашкино. Одно боестолкновение продолжается.
- На Купянском направлении продолжается одна атака врага в сторону Богуславки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Озерного и в районе Новоселовки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка и в сторону Рай-Александровки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении наши воины отразили одну вражескую атаку в направлении Малиновки.
На Константиновском направлении наши защитники отразили 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Степановки, Торецкого, Вольного, Нового Шахово. Четыре боевых столкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Новый Донбасс, Сергеевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили три вражеские атаки в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Цветково и Чаривное.
- На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
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