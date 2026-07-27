Враг 57 раз атаковал позиции Сил обороны: больше всего боев на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток понедельника, 27 июля, российские захватчики 57 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Потаповка, Товстодубово, Коренок, Сопич, Фотовиж, Рогизное, Гирки, Бачевск, Безсаловка, Волфино, Тополя, Бруски.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два обстрела - с применением реактивных систем залпового огня.

Читайте также: За сутки на фронте произошло 279 боевых столкновений. Наибольшее давление — на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону в сторону населенных пунктов Козачья Лопань, Петро-Ивановка, Анискино, Ивашкино. Одно боестолкновение продолжается.

в сторону населенных пунктов Козачья Лопань, Петро-Ивановка, Анискино, Ивашкино. Одно боестолкновение продолжается. На Купянском направлении продолжается одна атака врага в сторону Богуславки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Озерного и в районе Новоселовки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка и в сторону Рай-Александровки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении наши воины отразили одну вражескую атаку в направлении Малиновки.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Степановки, Торецкого, Вольного, Нового Шахово. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Новый Донбасс, Сергеевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Читайте также: В Константиновке сосредоточено до 145 российских военных, Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия, - Сырский

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили три вражеские атаки в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Цветково и Чаривное.

в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Цветково и Чаривное. На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Читайте также: Более 260 атак за сутки: самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Славянском направлениях, - Генштаб