В Константиновке сосредоточено до 145 российских военных, Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в район ведения боевых действий на Константиновском направлении.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, он заслушал доклады руководящего состава 19-го армейского корпуса, командиров боевых бригад и подразделений об оперативной обстановке и состоянии дел по всем видам обеспечения.
Главный акцент — на наращивании применения беспилотных систем всех типов, чтобы усилить огневое воздействие на противника и снизить риски для жизни личного состава.
"Наша оборона остается активной. Дроны обязательно идут первыми — и для обнаружения противника, и для его поражения", — подчеркивает главнокомандующий.
Ситуация на Константиновском направлении
Он также ознакомился с деталями текущей ситуации в Константиновке и обсудил с командирами потенциальные новые вызовы и возможные варианты противодействия им.
"Константиновское направление остается одним из самых горячих на всей протяженности линии фронта. В среднем ежесуточно противник совершает здесь до 20 атак, не прекращает попыток проникнуть вглубь города.
Бои в городе
По данным разведки, в Константиновке российские оккупанты сосредоточили до 145 человек. Подразделения Сил обороны продолжают в городе контрдиверсионные мероприятия. Для выявления и уничтожения вражеской пехоты и огневых позиций наши воины проводят поисково-ударные действия, массированно применяют FPV-дроны, сбрасывают боеприпасы с БПЛА. Захватчики несут значительные потери. Так, только за сутки 18 июля потери врага в городе составили 21 человек убитыми, 6 — ранеными. Было поражено 6 укрытий.
"Перед украинскими защитниками стоит задача защиты Константиновки и максимального нанесения урона оккупантам, и мы её выполняем.
Хочу отметить высокий уровень профессионализма командиров, мужество и стойкость защитников украинского города. Спасибо за боевую работу!", — резюмирует Сырский.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что бойцы полка "Скала" заявили о зачистке в Константиновке.
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