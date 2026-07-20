У Костянтинівці зосереджено до 145 російських військових, Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку.
Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, він заслухав доповіді керівного складу 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад та підрозділів щодо оперативної обстановки і стану справ за всіма видами забезпечення.
Головний акцент - на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу.
"Наша оборона залишається активною. Дрони обов'язкового йдуть першими - і для виявлення противника, і для його ураження", - наголошує головком.
Ситуація на Костянтинівському напрямку
Він також ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці і обговорив з командирами потенційні нові виклики та можливі варіанти протидії їм.
"Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших по всій протяжності лінії фронту. У середньому щодоби противник вчиняє тут до 20 атак, не припиняє спроб інфільтруватись углиб міста.
Бої у місті
За даними розвідки, в Костянтинівці російські окупанти накопичили до 145 осіб. Підрозділи Сил оборони продовжують у місті контрдиверсійні заходи. Для виявлення і знищення ворожої піхоти та вогневих позицій наші воїни проводять пошуково-ударні дії, масовано застосовують FPV-дрони, скиди з БпЛА. Загарбники зазнають значних втрат. Так, лише за добу 18 липня втрати ворога в місті становили 21 особу вбитими, 6 - пораненими. Було уражено 6 укриттів.
"Перед українськими захисниками стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів, і ми його виконуємо.
Хочу відзначити високий рівень професіоналізму командирів, мужність та стійкість оборонців українського міста. Дякую за бойову роботу!", - резюмує Сирський.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що воїни полку "Скеля" заявили про зачистку в Костянтинівці.
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