Банки стали реже считать PEP-лиц клиентами с высоким риском, — "слуга народа" Василевская-Смаглюк привела данные НБУ

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк привела статистику НБУ, свидетельствующую о том, что банки стали реже относить лиц с PEP-статусом к категории клиентов с высоким уровнем риска.

Об этом она написала в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Получила данные от Нацбанка, которые убедительно свидетельствуют о том, что PEP-фобия, охватившая некоторых коллег-депутатов, — не более чем политическая манипуляция. Ведь статус политически значимого лица (PEP) сам по себе не означает, что банк автоматически будет считать такого клиента высокорисковым. А объективные данные показывают тенденцию, которая полностью опровергает страшилки о дискриминации клиентов с РЕР-статусом (статус политически значимого лица). Факты свидетельствуют об обратном: банки сейчас значительно реже классифицируют РЕР-лиц как клиентов с высоким риском", — заявила парламентарий.

Доля PEP с высоким уровнем риска сократилась почти вдвое

Она обнародовала статистику от НБУ, согласно которой:

За последние два с половиной года доля самих PEP, которых банки относят к категории высокого риска, уменьшилась с 57,1% до 33,9%.

В то же время доля тех, кому после индивидуальной проверки присваивают низкий уровень риска, выросла с 14,4% до 40%.

Для членов семей и связанных лиц: доля клиентов с высоким риском сократилась с 52,2% до 32,4%, тогда как доля лиц с низким риском выросла с 19,5% до 43,1%.

При этом, по словам Василевской-Смаглюк, это происходит на фоне общего роста количества идентифицированных банковской системой PEP и связанных с ними лиц — за последние два с половиной года их количество в базах финансового мониторинга выросло с 65,3 тысячи до 122,7 тысячи.

"Это означает, что банковская система сегодня работает со значительно большим количеством PEP, чем два с половиной года назад. И несмотря на это доля тех, кого идентифицируют как клиентов высокого риска, не выросла, а резко уменьшилась", — отметила Василевская-Смаглюк.

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Банки переходят на риск-ориентированный подход

По ее словам, изменения связаны с тем, что украинские банки начали все активнее применять риск-ориентированный подход.

"То есть оценивают не только сам статус PEP, но и реальные риски конкретного клиента, его финансовое поведение и операции", — добавила народный депутат.

Ранее сообщалось, что бывшие украинские чиновники, эксперты, представители бизнеса и гражданского общества обнародовали открытое письмо в Международный валютный фонд с призывом поддержать изменения в законодательстве о политически значимых лицах (PEP). Авторы документа утверждают, что новые нормы соответствуют стандартам FATF, внедряют риск-ориентированный подход и не должны стать основанием для ограничения международной поддержки Украины.

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