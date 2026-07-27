Банки стали рідше вважати PEP-осіб високоризиковими клієнтами, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк навела дані від НБУ

Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк навела статистику НБУ, яка свідчить про те, що банки стали рідше вважати осіб із PEP-статусом високоризиковими клієнтами.

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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"Отримала дані від Нацбанку, які переконливо свідчать, що РЕР-фобія, яка охопила деяких колег-депутатів, не більше, ніж політична маніпуляція. Бо статус політично значущої особи (PEP) сам по собі не означає, що банк автоматично вважатиме такого клієнта високоризиковим. А об'єктивні дані показують тенденцію, яка цілковито спростовує лякалки щодо дискримінації клієнтів з РЕР-статусом (статус політично значущої особи). Факти свідчать про протилежне: банки зараз значно рідше класифікують РЕР-осіб як клієнтів з високим ризиком", - заявила парламентарка.

Частка PEP із високим рівнем ризику впала майже вдвічі

Вона оприлюднила статистику від НБУ, згідно з якою:

За останні два з половиною роки частка самих PEP, яких банки відносять до категорії високого ризику, зменшилася з 57,1% до 33,9%;

Водночас частка тих, кому після індивідуальної перевірки присвоюють низький рівень ризику, зросла з 14,4% до 40%;

Для членів сімей та пов'язаних осіб: частка клієнтів із високим ризиком скоротилася з 52,2% до 32,4%, тоді як частка осіб із низьким ризиком зросла з 19,5% до 43,1%.

При цьому, за словами Василевської-Смаглюк, це відбувається на тлі загального зростання кількості ідентифікованих банківською системою PEP та пов'язаних із ними осіб — за останні два з половиною роки їхня кількість у базах фінансового моніторингу зросла з 65,3 тисячі до 122,7 тисячі.

"Це означає, що банківська система сьогодні працює зі значно більшою кількістю PEP, ніж два з половиною роки тому. І попри це частка тих, кого ідентифікують як клієнтів високого ризику, не зросла, а резко зменшилася", — зазначила Василевська-Смаглюк.

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Банки переходять на ризик-орієнтований підхід

За її словами, зміни пов'язані з тим, що українські банки почали дедалі активніше застосовувати ризик-орієнтований підхід.

"Тобто оцінюють не лише сам статус PEP, а й реальні ризики конкретного клієнта, його фінансову поведінку та операції", - додала нардепка.

Раніше повідомлялося, що колишні українські посадовці, експерти, представники бізнесу та громадянського суспільства оприлюднили відкритий лист до Міжнародного валютного фонду із закликом підтримати зміни до законодавства про політично значущих осіб (PEP). Автори документа стверджують, що нові норми відповідають стандартам FATF, запроваджують ризик-орієнтований підхід і не повинні стати підставою для обмеження міжнародної підтримки України.

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