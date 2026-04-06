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Статус політично значущих осіб можуть обмежити трьома роками, норму додали в законопроєкт про оподаткування посилок, - Василевська-Смаглюк
У законопроєкт про оподаткування посилок 15112-1 вставили норму про обмеження статусу національних публічних діячів, що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень.
Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.
Пожиттєвий фінмоніторинг для посадовців можуть скасувати
"У законопроєкт Мотовиловця про оподаткування посилок 15112-1 вставили норму про обмеження статусу національних публічних діячів, що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень", - написала вона.
Крім того, за словами депутатки, пропонується зробити національними публічними діячами працівників держбанків, які відповідають за проведення фінансового моніторингу.
Фінмоніторинг політично значущих осіб
- Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб). За - 276 голосів, жодного проти. Це був останній крок до початку переговорів про членство в ЄС.
- 26 жовтня 2023 року президент Володимир Зеленський у четвер, 26 жовтня, підписав євроінтеграційний закон про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).
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А обмеженням на 3 роки ЗЕлені ***** готують собі шлях до відступу.