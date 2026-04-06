Статус політично значущих осіб можуть обмежити трьома роками, норму додали в законопроєкт про оподаткування посилок, - Василевська-Смаглюк

У законопроєкт про оподаткування посилок 15112-1 вставили норму про обмеження статусу національних публічних діячів, що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень.

Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

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Пожиттєвий фінмоніторинг для посадовців можуть скасувати

"У законопроєкт Мотовиловця про оподаткування посилок 15112-1 вставили норму про обмеження статусу національних публічних діячів, що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень", - написала вона.

Крім того, за словами депутатки, пропонується зробити національними публічними діячами працівників держбанків, які відповідають за проведення фінансового моніторингу.

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Фінмоніторинг політично значущих осіб

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб). За - 276 голосів, жодного проти. Це був останній крок до початку переговорів про членство в ЄС.

26 жовтня 2023 року президент Володимир Зеленський у четвер, 26 жовтня, підписав євроінтеграційний закон про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).

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