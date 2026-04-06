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Новини Фінмоніторинг чиновників
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Статус політично значущих осіб можуть обмежити трьома роками, норму додали в законопроєкт про оподаткування посилок, - Василевська-Смаглюк

У Раді хочуть скоротити термін перевірок для політиків до 3 років після звільнення

У законопроєкт про оподаткування посилок 15112-1 вставили норму про обмеження статусу національних публічних діячів, що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень.

Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

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Пожиттєвий фінмоніторинг для посадовців можуть скасувати 

"У законопроєкт Мотовиловця про оподаткування посилок 15112-1 вставили норму про обмеження статусу національних публічних діячів, що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень", - написала вона.

Крім того, за словами депутатки, пропонується зробити національними публічними діячами працівників держбанків, які відповідають за проведення фінансового моніторингу.

допис депутатки

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Фінмоніторинг політично значущих осіб

  • Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб). За - 276 голосів, жодного проти. Це був останній крок до початку переговорів про членство в ЄС.
  • 26 жовтня 2023 року президент Володимир Зеленський у четвер, 26 жовтня, підписав євроінтеграційний закон про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).

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Автор: 

депутат (1899) законопроєкт (3754) моніторинг (221) Василевська-Смаглюк Ольга (72)
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Топ коментарі
+14
Якщо вже політмк ******** грошей (а це абсолютно точно), то пасти треба його та всю його рідню до скону поки не проколються.

А обмеженням на 3 роки ЗЕлені ***** готують собі шлях до відступу.
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06.04.2026 20:07 Відповісти
+12
Це і є ціна за голоси депутатів.Вони довго цього добивалися.
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06.04.2026 20:01 Відповісти
+6
Іншими словами, депутатів закликали "жити скромно" поки вони при владі і три роки обмежувати витрати після відставки. А далі СВОБОДА! КАРНАВАЛ і необмежене використання накраденого. Отакий тепер суспільний договір. Красти можна, але вихвалятись накраденим багатством відразу ніз-ззя.
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06.04.2026 20:06 Відповісти

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