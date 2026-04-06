Финмониторинг политически значимых лиц могут ограничить тремя годами, норму добавили в законопроект о налогообложении посылок, - Василевская-Смаглюк
В законопроект о налогообложении посылок № 15112-1 включили норму об ограничении статуса национальных общественных деятелей, подлежащих пожизненному финансовому мониторингу, до 3 лет после истечения срока полномочий.
Об этом сообщила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, информирует Цензор.НЕТ.
Пожизненный финмониторинг для должностных лиц могут отменить
"В законопроект Мотовиловца о налогообложении посылок 15112-1 вставили норму об ограничении статуса национальных публичных деятелей, подлежащих пожизненному финансовому мониторингу, до 3 лет после даты окончания полномочий", - написала она.
Кроме того, по словам депутата, предлагается сделать национальными публичными деятелями сотрудников госбанков, отвечающих за проведение финансового мониторинга.
- Напомним, что в октябре 2023 года Верховная Рада в целом приняла законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц). За - 276 голосов, ни одного против. Это был последний шаг к началу переговоров о членстве в ЕС.
- 26 октября 2023 года президент Владимир Зеленский в четверг, 26 октября, подписал евроинтеграционный закон о введении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP).
А обмеженням на 3 роки ЗЕлені ***** готують собі шлях до відступу.