Финмониторинг политически значимых лиц могут ограничить тремя годами, норму добавили в законопроект о налогообложении посылок, - Василевская-Смаглюк

В Раде хотят сократить срок проверок для политиков до 3 лет после ухода с должности

В законопроект о налогообложении посылок № 15112-1 включили норму об ограничении статуса национальных общественных деятелей, подлежащих пожизненному финансовому мониторингу, до 3 лет после истечения срока полномочий.

Об этом сообщила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, информирует Цензор.НЕТ.

Пожизненный финмониторинг для должностных лиц могут отменить 

"В законопроект Мотовиловца о налогообложении посылок 15112-1 вставили норму об ограничении статуса национальных публичных деятелей, подлежащих пожизненному финансовому мониторингу, до 3 лет после даты окончания полномочий", - написала она.

Кроме того, по словам депутата, предлагается сделать национальными публичными деятелями сотрудников госбанков, отвечающих за проведение финансового мониторинга.

  • Напомним, что в октябре 2023 года Верховная Рада в целом приняла законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц). За - 276 голосов, ни одного против. Это был последний шаг к началу переговоров о членстве в ЕС.
  • 26 октября 2023 года президент Владимир Зеленский в четверг, 26 октября, подписал евроинтеграционный закон о введении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP).

Це і є ціна за голоси депутатів.Вони довго цього добивалися.
06.04.2026 20:01 Ответить
А ресурсу ще 10 років воювати. Не ну а шо.
06.04.2026 20:04 Ответить
Можна іще втулити щось про амністію корупціонерам!
06.04.2026 20:04 Ответить
Вже є закон. Строк давності за корупційні посадові злочини три роки. Досить затягувати слідство і "джек пот" - справу припинено за строками давності. У нас тут справжній Рай. От тільки лише для корупціонерів...
06.04.2026 20:10 Ответить
Іншими словами, депутатів закликали "жити скромно" поки вони при владі і три роки обмежувати витрати після відставки. А далі СВОБОДА! КАРНАВАЛ і необмежене використання накраденого. Отакий тепер суспільний договір. Красти можна, але вихвалятись накраденим багатством відразу ніз-ззя.
06.04.2026 20:06 Ответить
Якщо вже політмк ******** грошей (а це абсолютно точно), то пасти треба його та всю його рідню до скону поки не проколються.

А обмеженням на 3 роки ЗЕлені ***** готують собі шлях до відступу.
06.04.2026 20:07 Ответить
 
 