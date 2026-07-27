На фронте произошло 180 боевых столкновений: больше всего враг давит на Константиновском и Покровском направлениях, — Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 180 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Агрессор нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 54 авиаудара с применением 164 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6222 дрона-камикадзе и совершил 2272 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Читайте также: Поражен экспортный терминал в Ростове, мост в Геническе и склады оккупантов в Крыму и Луганской области, — Генштаб

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Козача Лопань, Петро-Ивановка, Анискино, Ивашкино, Симиновка.

На Купянском направлении произошло три атаки врага в сторону Богуславки, Купянска и Петропавловки.

Читайте: Готовят прорыв на Доброполье: враг меняет тактику на Покровском направлении, — бригада "Рубеж"

Бои на востоке

Двенадцать попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Дробишевого, Озерного, Ставок, Лимана и в районе Новоселовки.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 19 попыток захватчиков продвигаться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Ризниковка и в сторону Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в направлении Малиновки и в районе Приволья.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки, Торецкого, Вольного, Нового Шахово. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Смотрите также: Рашист не смог сбить украинский БПЛА, после чего дрон уничтожил его пособника на мотоцикле: "Бл#дь, да ну нах#й". ВИДЕО

Двадцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новый Донбасс, Сергеевка.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 27 оккупантов, 15 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, 25 укрытий личного состава, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники. Повреждено 12 артиллерийских систем, четыре единицы автомобильной техники и 131 укрытие личного состава противника. Уничтожено или подавлено 296 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Александрограда и в районе Сладкого.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 10 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Косовцево, Староукраинка, Цвитково и Чаривное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.