На фронте произошло 180 боевых столкновений: больше всего враг давит на Константиновском и Покровском направлениях, — Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 180 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 54 авиаудара с применением 164 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6222 дрона-камикадзе и совершил 2272 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Козача Лопань, Петро-Ивановка, Анискино, Ивашкино, Симиновка.
На Купянском направлении произошло три атаки врага в сторону Богуславки, Купянска и Петропавловки.
Бои на востоке
Двенадцать попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Дробишевого, Озерного, Ставок, Лимана и в районе Новоселовки.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 19 попыток захватчиков продвигаться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Ризниковка и в сторону Рай-Александровки и Пискуновки.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в направлении Малиновки и в районе Приволья.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки, Торецкого, Вольного, Нового Шахово. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
Двадцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новый Донбасс, Сергеевка.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 27 оккупантов, 15 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, 25 укрытий личного состава, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники. Повреждено 12 артиллерийских систем, четыре единицы автомобильной техники и 131 укрытие личного состава противника. Уничтожено или подавлено 296 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Александрограда и в районе Сладкого.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 10 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Косовцево, Староукраинка, Цвитково и Чаривное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- На Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль