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Киев под атакой РФ: в городе прогремели взрывы
В ночь на 28 июля российские войска атакуют Киев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Тревога и взрывы в столице
В столице была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали немедленно пройти в укрытия гражданской защиты.
Воздушные силы также предупреждали о движении вражеских целей в направлении столицы.
Зафиксировали дроны и ракету
По информации военных, в сторону Киева летели реактивные дроны. Впоследствии в городе раздались первые взрывы.
Кроме того, в 00:54 была зафиксирована ракета в Киевской области. Она двигалась в направлении Макарова.
Информация обновляется.
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