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Новости Обстрелы Киева
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Киев под атакой РФ: в городе прогремели взрывы

В Киеве ночью прогремели взрывы во время атаки дронов и ракеты

В ночь на 28 июля российские войска атакуют Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

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Тревога и взрывы в столице

В столице была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали немедленно пройти в укрытия гражданской защиты.

Воздушные силы также предупреждали о движении вражеских целей в направлении столицы.

Зафиксировали дроны и ракету

По информации военных, в сторону Киева летели реактивные дроны. Впоследствии в городе раздались первые взрывы.

Кроме того, в 00:54 была зафиксирована ракета в Киевской области. Она двигалась в направлении Макарова.

Информация обновляется.

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Киев (27135) атака (1841)
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