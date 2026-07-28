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В Кремле после выборов могут ввести военное положение из-за проблем на фронте, - российские СМИ

В Кремле обсуждают введение военного положения после осенних выборов

В российских властных кругах начали обсуждать сценарий введения военного положения после осенних выборов. По данным источников, Кремль может пойти на такой шаг в случае серьезных неудач на фронте или проблем с пополнением армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности издание "Верстка".

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По информации собеседников издания, речь идет как о полноценном введении военного положения, так и о введении отдельных его элементов. Согласно российскому законодательству, для этого достаточно указа президента РФ с указанием даты вступления такого режима в силу.

В случае введения военного положения власти получат широкие полномочия для усиления контроля над страной. Среди возможных мер - запрет массовых акций, отмена выборов, ограничение деятельности политических партий и общественных организаций, усиление цензуры, введение комендантского часа и ограничение передвижения граждан. Закон также позволяет привлекать гражданское население и имущество к выполнению задач, связанных с потребностями обороны.

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Источники утверждают, что часть представителей силового блока уже давно выступает за переход к более жесткой модели управления и мобилизацию всех ресурсов страны для продолжения войны против Украины.

В то же время в Кремле могут не объявлять военное положение официально, а и в дальнейшем постепенно расширять уже действующие ограничения. В частности, в России действует жесткая военная цензура, а за публикацию информации, противоречащей официальной позиции Минобороны РФ, предусмотрена уголовная ответственность.

На данный момент Россия официально ввела военное положение только на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

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Автор: 

россия (89027) военное положение (537) война в Украине (8872)
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Топ комментарии
+9
На росії немає виборів. Смішно читати коли необізнані слово "вибори" на росії без кавичек пишуть.
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28.07.2026 16:29 Ответить
+5
щоб кожна свинорила твар ,знала ,що воно твар й холоп ботоксного недопалка
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28.07.2026 16:30 Ответить
+2
На самом деле есть, просто их результаты стороннему наблюдателю не видны. Реальная статистика по выборам очень тщательно анализируется и силовиками, и администрацией. Если бы выборов не было они не снимали бы даже тех смешных оппозиционных кандитатов которые вообще решились туда заявиться. Даже вполне системному Надеждину влупили иноагента и сняли с выборов. Значит чего то боятся даже в таком формате.
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28.07.2026 16:33 Ответить

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