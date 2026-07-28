У Кремлі після виборів можуть запровадити воєнний стан через проблеми на фронті, - росЗМІ
У російських владних колах почали обговорювати сценарій запровадження воєнного стану після осінніх виборів. За даними джерел, Кремль може вдатися до такого кроку у разі серйозних невдач на фронті або проблем із поповненням армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема видання "Вёрстка".
За інформацією співрозмовників видання, йдеться як про повноцінне введення воєнного стану, так і про запровадження окремих його елементів. Відповідно до російського законодавства, для цього достатньо указу президента РФ із визначенням дати набуття чинності такого режиму.
У разі запровадження воєнного стану влада отримає широкі повноваження для посилення контролю над країною. Серед можливих заходів – заборона масових акцій, скасування виборів, обмеження діяльності політичних партій і громадських організацій, посилення цензури, запровадження комендантської години та обмеження пересування громадян. Закон також дозволяє залучати цивільне населення й майно до виконання завдань, пов'язаних із потребами оборони.
Джерела стверджують, що частина представників силового блоку вже давно виступає за перехід до жорсткішої моделі управління та мобілізацію всіх ресурсів країни для продовження війни проти України.
Водночас у Кремлі можуть не оголошувати воєнний стан офіційно, а й надалі поступово розширювати вже чинні обмеження. Зокрема, у Росії діє жорстка військова цензура, а за публікацію інформації, що суперечить офіційній позиції Міноборони РФ, передбачена кримінальна відповідальність.
Наразі Росія офіційно запровадила воєнний стан лише на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
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