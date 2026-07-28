У Кремлі після виборів можуть запровадити воєнний стан через проблеми на фронті, - росЗМІ

У російських владних колах почали обговорювати сценарій запровадження воєнного стану після осінніх виборів. За даними джерел, Кремль може вдатися до такого кроку у разі серйозних невдач на фронті або проблем із поповненням армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема видання "Вёрстка".

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За інформацією співрозмовників видання, йдеться як про повноцінне введення воєнного стану, так і про запровадження окремих його елементів. Відповідно до російського законодавства, для цього достатньо указу президента РФ із визначенням дати набуття чинності такого режиму.

У разі запровадження воєнного стану влада отримає широкі повноваження для посилення контролю над країною. Серед можливих заходів – заборона масових акцій, скасування виборів, обмеження діяльності політичних партій і громадських організацій, посилення цензури, запровадження комендантської години та обмеження пересування громадян. Закон також дозволяє залучати цивільне населення й майно до виконання завдань, пов'язаних із потребами оборони.

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Джерела стверджують, що частина представників силового блоку вже давно виступає за перехід до жорсткішої моделі управління та мобілізацію всіх ресурсів країни для продовження війни проти України.

Водночас у Кремлі можуть не оголошувати воєнний стан офіційно, а й надалі поступово розширювати вже чинні обмеження. Зокрема, у Росії діє жорстка військова цензура, а за публікацію інформації, що суперечить офіційній позиції Міноборони РФ, передбачена кримінальна відповідальність.

Наразі Росія офіційно запровадила воєнний стан лише на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

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