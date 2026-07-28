Враг 81 раз атаковал позиции Сил обороны: больше всего боев на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток агрессор 81 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Потаповка, Нескучное, Товстодубовое, Коренок, Сопич, Рогозное, Горки, Бачевск, Волфино; в Черниговской области - Клюсы, Сеньковка, Набережное. Также враг нанес авиационный удар по городу Сумы.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы и осуществил 36 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики 11 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону населенных пунктов Чайковка, Козачья Лопань, Избицкое, Анискино, Амбарное.

На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Шейковки.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Лимана, Озерного, а также в районах Новоселовки и Новомихайловки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка, а также в направлении Рай-Александровки и Пискуновки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении наши воины отразили четыре вражеские атаки в районах населенных пунктов Приволье, Никифоровка и в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 15 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в направлении Степановки. Одно боестолкновение продолжается.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Кучеров Яр, Вольное, Светлое, Шевченко, Матяшево. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили десять вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Воздвижовка, Староукраинка, Цветково, Чаривное, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники отражают одну попытку противника продвинуться вперед в районе Степового.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток противника продвигаться вперед не зафиксировано.

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