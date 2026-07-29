Наиболее активные бои продолжаются на Константиновском направлении, всего на фронте - 71 боестолкновение, - Генштаб

С начала суток агрессор 71 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 29 июня, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Бунякино, Товстодубово, Потаповка, Рыжевка, Нескучное, Сопич и Уланово. Также враг нанес авиационный удар по городу Сумы.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях попыток врага продвигаться не зафиксировано, однако оккупанты нанесли один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществили 36 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону в районах Старицы, Избицкого и Хатнего, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении зафиксированы четыре попытки противника продвинуться в районах Шийковки и Купянска-Вузлового, три боевых столкновения продолжаются.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районах Нового Мира, Новоселовки, Лимана и Озерного, два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты четырнадцать раз пытались оттеснить наши подразделения в районах Закитного, Кривой Луки, Пискуновки, Николаевки, Рай-Александровки и Разниковки, одно боевое столкновение продолжается.

На Константиновском направлении захватчики восемнадцать раз пытались прорвать оборону в районах Константиновки, Ильиновки, Александро-Шультино, Иванополья и Новоселовки; три боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано шестнадцать попыток оккупантов вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Вольного, Нового Шахового, Родинского, Шевченко, Матяшево, Мирного, Васильевки, Котлиного, Удачного и Молодецкого, одно боевое столкновение продолжается.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник шесть раз атаковал в районах Воздвижовки, Косовцевого, Доброполья, Горького и Еленокoнстантиновки, два боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну атаку в районе Чаривного.

Штурмов не зафиксировано

По данным Генштаба, на Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях попыток продвижения противника не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не произошло.

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