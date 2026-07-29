Вел системную антиукраинскую информационную кампанию: Медведчуку сообщено о новом подозрении

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили о предъявлении подозрения бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

В чем его обвиняют?

Как отмечается, ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

В частности, в течение 2023–2026 годов Медведчук вел системную антиукраинскую информационную кампанию. Он участвовал в пропагандистских телепроектах, распространял кремлевские нарративы, отрицал российскую агрессию, ставил под сомнение суверенитет Украины и оправдывал действия государства-агрессора.

В частности, в ноябре 2025 года подозреваемый дал интервью журналисту Томасу Реперу для YouTube-канала "NuoFlix". В ходе беседы он публично высказался за так называемое "включение" Украины в состав РФ, фактически призвав к ликвидации Украины как независимого государства.

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Кроме того, Медведчук организовал распространение этого интервью на подконтрольном ему сайте пропагандистского медиапроекта "Другая Украина".

Платформа была создана на базе одноименной общественной организации, которую подозреваемый зарегистрировал в сентябре 2023 года на территории государства-агрессора. Ресурс используется для распространения антиукраинских материалов и российской пропаганды.

Кроме того, в 2023 году Медведчук участвовал в программах белорусских телеканалов "СТВ" и "СTV", где публично оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

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Что предшествовало

Стоит напомнить, что в августе 2025 года Медведчуку и еще 12 лицам было сообщено о подозрении в информационно-подрывной деятельности.

Подозреваемые создали проект "Другая Украина" и продвигали через него нарративы Кремля. В частности, они распространяли публикации, в которых оправдывали вооруженную агрессию РФ, призывали к изменению границ территории или государственной границы Украины, разжигали национальную и религиозную вражду, а также распространяли другие материалы в поддержку государства-агрессора.

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