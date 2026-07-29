Вел системную антиукраинскую информационную кампанию: Медведчуку сообщено о новом подозрении
Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили о предъявлении подозрения бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
В чем его обвиняют?
Как отмечается, ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
В частности, в течение 2023–2026 годов Медведчук вел системную антиукраинскую информационную кампанию. Он участвовал в пропагандистских телепроектах, распространял кремлевские нарративы, отрицал российскую агрессию, ставил под сомнение суверенитет Украины и оправдывал действия государства-агрессора.
В частности, в ноябре 2025 года подозреваемый дал интервью журналисту Томасу Реперу для YouTube-канала "NuoFlix". В ходе беседы он публично высказался за так называемое "включение" Украины в состав РФ, фактически призвав к ликвидации Украины как независимого государства.
Кроме того, Медведчук организовал распространение этого интервью на подконтрольном ему сайте пропагандистского медиапроекта "Другая Украина".
Платформа была создана на базе одноименной общественной организации, которую подозреваемый зарегистрировал в сентябре 2023 года на территории государства-агрессора. Ресурс используется для распространения антиукраинских материалов и российской пропаганды.
Кроме того, в 2023 году Медведчук участвовал в программах белорусских телеканалов "СТВ" и "СTV", где публично оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.
Что предшествовало
Стоит напомнить, что в августе 2025 года Медведчуку и еще 12 лицам было сообщено о подозрении в информационно-подрывной деятельности.
Подозреваемые создали проект "Другая Украина" и продвигали через него нарративы Кремля. В частности, они распространяли публикации, в которых оправдывали вооруженную агрессию РФ, призывали к изменению границ территории или государственной границы Украины, разжигали национальную и религиозную вражду, а также распространяли другие материалы в поддержку государства-агрессора.
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За даними журналістських розслідувань, він та його родина ( дружина Оксана Марченко, донька Дарія та пасинок Богдан Марченко) активно обростають майном на Рубльовці у Підмосков'ї, отримали контроль над великими нафтогазовими активами у Сибіру, металургійними підприємствами на Донбасі та бізнесом в окупованому Криму.
Варто пам'ятати, що родина медведчука є співвласником з Коломойським телеканалом ''1+1", на якому виступав ''95 квартал'', показували його фільми, вів передвиборчу і виборчу компанію Зе і розповсюджував фейки і брехню на Порошенка. А сьогодні на базі цього телеканалу створили марафон. Цікаво, виплачують за це мільйони із бюджету сім'ї медведчуків?