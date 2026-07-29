Вів системну антиукраїнську інформаційну кампанію: Медведчуку повідомлено про нову підозру

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому народному депутату України від забороненої партії "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що інкримінують?

Як зазначається, йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Так, протягом 2023–2026 років Медведчук вів системну антиукраїнську інформаційну кампанію. Він брав участь у пропагандистських телепроєктах, поширював кремлівські наративи, заперечував російську агресію, ставив під сумнів суверенітет України та виправдовував дії держави-агресора.

Зокрема, у листопаді 2025 року підозрюваний дав інтерв’ю журналісту Томасу Рьоперу для YouTube-каналу "NuoFlix". Під час розмови він публічно висловився за так зване "включення" України до складу РФ, фактично закликавши до ліквідації України як незалежної держави.

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Також, Медведчук організував поширення цього інтерв’ю на підконтрольному йому сайті пропагандистського медіапроєкту "Другая Украина".

Платформу створили на базі однойменної громадської організації, яку підозрюваний зареєстрував у вересні 2023 року на території держави-агресора. Ресурс використовують для поширення антиукраїнських матеріалів і російської пропаганди.

Також у 2023 році Медведчук брав участь у програмах білоруських телеканалів "СТВ" та "СTV", де публічно виправдовував збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

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Що передувало

Варто нагадати, що у серпні 2025 року Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру в інформаційно-підривній діяльності.

Підозрювані створили проєкт "Другая Украина" і просували через нього наративи Кремля. Зокрема поширювали публікації, в яких виправдовували збройну агресію РФ, закликали до зміни меж території чи державного кордону України, розпалювали національну та релігійну ворожнечі, а також розповсюджували інші матеріали на підтримку держави-агресора.

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