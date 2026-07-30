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Восстановление нормальной работы портов находится под личным контролем президента, - Корецкий

Корецкий о возобновлении работы портов

Кабинет министров Украины совместно с дипломатами, военными и другими государственными структурами работает над возобновлением работы портов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

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Порты под контролем государства

По словам главы правительства, все ответственные органы работают в режиме 24/7, чтобы восстановить нормальную деятельность украинских портов. Этот вопрос находится на личном контроле президента Украины.

Он подчеркнул, что стабильная работа портов важна для экономики страны и мировой продовольственной безопасности.

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Совместная работа с партнерами и военными

Премьер отметил, что Украина координирует свои действия с международными партнерами. Также ведется работа над расширением каналов поставок.

Отдельно он подчеркнул роль военных в этом процессе.

Премьер добавил, что от действий военных во многом зависит стабилизация ситуации.

Напомним, Всеукраинский аграрный совет (ВАР) обратился к премьер-министру Украины с просьбой срочно принять антикризисные меры в связи с прекращением захода судов в украинские черноморские порты.

В ассоциации отмечают, что из-за остановки работы портов, поврежденных причалов, ограничений экспорта и дорогого топлива украинским фермерам грозят массовые банкротства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25379) порт (839) Корецкий Сергей (52)
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Топ комментарии
+28
Врахрвуючи решту питань на особистому контролі президента в минулому, прогноз в мене невтішний
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30.07.2026 00:48 Ответить
+15
Ну то всьо тоді, пізда портам.
Все що трапляє на особистий контроль цього чувака - це вже можна відспівувати і закопувати.
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30.07.2026 00:56 Ответить
+7
От навіщо цей совок? Він що поїде в Одесу і руками закриє кораблі від дронів і балістики? Який особистий контроль?
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30.07.2026 01:38 Ответить

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