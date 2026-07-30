Восстановление нормальной работы портов находится под личным контролем президента, - Корецкий
Кабинет министров Украины совместно с дипломатами, военными и другими государственными структурами работает над возобновлением работы портов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.
Порты под контролем государства
По словам главы правительства, все ответственные органы работают в режиме 24/7, чтобы восстановить нормальную деятельность украинских портов. Этот вопрос находится на личном контроле президента Украины.
Он подчеркнул, что стабильная работа портов важна для экономики страны и мировой продовольственной безопасности.
Совместная работа с партнерами и военными
Премьер отметил, что Украина координирует свои действия с международными партнерами. Также ведется работа над расширением каналов поставок.
Отдельно он подчеркнул роль военных в этом процессе.
Премьер добавил, что от действий военных во многом зависит стабилизация ситуации.
Напомним, Всеукраинский аграрный совет (ВАР) обратился к премьер-министру Украины с просьбой срочно принять антикризисные меры в связи с прекращением захода судов в украинские черноморские порты.
В ассоциации отмечают, что из-за остановки работы портов, поврежденных причалов, ограничений экспорта и дорогого топлива украинским фермерам грозят массовые банкротства.
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