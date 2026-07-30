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Відновлення нормальної роботи портів перебуває на особистому контролі президента, - Корецький

корецький про відновлення роботи портів

Кабінет Міністрів України разом із дипломатами, військовими та іншими державними структурами працює над відновленням роботи портів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністра Сергія Корецького у Телеграмі.

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Порти під контролем держави

За словами глави уряду, усі відповідальні органи працюють у режимі 24 на 7, щоб відновити нормальну діяльність українських портів. Це питання перебуває на особистому контролі президента України.

Він наголосив, що стабільна робота портів є важливою для економіки країни та світової продовольчої безпеки.

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Спільна робота з партнерами та військовими

Прем’єр зазначив, що Україна координує свої дії з міжнародними партнерами. Також ведеться робота над розширенням каналів постачання.

Окремо він підкреслив роль військових у цьому процесі.

Прем’єр додав, що від дій військових багато залежить у питанні стабілізації ситуації.

Нагадаємо, Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до прем'єр-міністра України з проханням терміново вжити антикризових заходів через припинення заходу суден до українських чорноморських портів.

В асоціації наголошують, що через зупинку портів, пошкоджені причали, обмеження експорту та дороге пальне українським фермерам загрожують масові банкрутства.

Також читайте: Кабмін виділив 419 млн грн на зарплати працівникам військових адміністрацій шести областей, - Корецький

Автор: 

Зеленський Володимир (26531) порт (880) Корецький Сергій (69)
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Топ коментарі
+9
Врахрвуючи решту питань на особистому контролі президента в минулому, прогноз в мене невтішний
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30.07.2026 00:48 Відповісти
+4
Ну то всьо тоді, пізда портам.
Все що трапляє на особистий контроль цього чувака - це вже можна відспівувати і закопувати.
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30.07.2026 00:56 Відповісти
+3
Очевидно що поки немає можливості надійно захистить порти відновлення не матиме сенсу.Знову ***********.Відповідно спочатку військове рішення,а не відновлення.А вони ставлять воза вперед коня.
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30.07.2026 00:56 Відповісти

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