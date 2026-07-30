Відновлення нормальної роботи портів перебуває на особистому контролі президента, - Корецький
Кабінет Міністрів України разом із дипломатами, військовими та іншими державними структурами працює над відновленням роботи портів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністра Сергія Корецького у Телеграмі.
Порти під контролем держави
За словами глави уряду, усі відповідальні органи працюють у режимі 24 на 7, щоб відновити нормальну діяльність українських портів. Це питання перебуває на особистому контролі президента України.
Він наголосив, що стабільна робота портів є важливою для економіки країни та світової продовольчої безпеки.
Спільна робота з партнерами та військовими
Прем’єр зазначив, що Україна координує свої дії з міжнародними партнерами. Також ведеться робота над розширенням каналів постачання.
Окремо він підкреслив роль військових у цьому процесі.
Прем’єр додав, що від дій військових багато залежить у питанні стабілізації ситуації.
Нагадаємо, Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до прем'єр-міністра України з проханням терміново вжити антикризових заходів через припинення заходу суден до українських чорноморських портів.
В асоціації наголошують, що через зупинку портів, пошкоджені причали, обмеження експорту та дороге пальне українським фермерам загрожують масові банкрутства.
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