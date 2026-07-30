Кабмін погодив податок на посилки

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про зміну правил оподаткування імпортних товарів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пості прем’єр-міністра Сергія Корецького.

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Нові правила для покупок з-за кордону

Уряд пропонує скасувати пільгу на ПДВ для імпортних товарів вартістю до 150 євро, які надходять в Україну через міжнародні поштові відправлення. Наразі такі посилки не оподатковуються.

Ініціатива має на меті привести українські норми у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безкоштовно, не підпадатимуть під оподаткування і надалі.

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Чому уряд пропонує зміни

За словами прем’єр-міністра, нововведення потрібне для створення рівних умов на ринку та підтримки українських виробників у конкуренції.

Очікується, що ухвалення рішення дозволить щороку отримувати понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету. Ці кошти планують спрямувати на оборону, зміцнення держави та розвиток економіки.

За словами прем’єр-міністра, зміна покликана створити рівні умови для всіх учасників ринку та підтримати українських виробників у чесній конкуренції.

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У разі підтримки законопроєкту парламентом нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року. Бізнес, маркетплейси та служби доставки отримають час для підготовки.

Також уряд доручив Міністерству фінансів та іншим органам опрацювати документ разом із парламентськими комітетами та пояснити його норми громадськості.

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