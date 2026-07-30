Кабмин согласовал налог на посылки

Кабинет министров направил в Верховную Раду законопроект об изменении правил налогообложения импортных товаров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьер-министра Сергея Корецкого.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новые правила для покупок из-за рубежа

Правительство предлагает отменить льготу по НДС для импортных товаров стоимостью до 150 евро, поступающих в Украину через международные почтовые отправления. Сейчас такие посылки не облагаются налогом.

Инициатива направлена на приведение украинских норм в соответствие с законодательством Европейского Союза.

В то же время частные подарки стоимостью до 45 евро, отправляемые бесплатно, не будут облагаться налогом и в дальнейшем.

Читайте также: Кабмин выделил 419 млн грн на зарплаты сотрудникам военных администраций шести областей, — Корецкий

Почему правительство предлагает изменения

По словам премьер-министра, нововведение необходимо для создания равных условий на рынке и поддержки украинских производителей в конкурентной борьбе.

Ожидается, что принятие решения позволит ежегодно получать более 10 миллиардов гривен дополнительных поступлений в бюджет. Эти средства планируется направить на оборону, укрепление государства и развитие экономики.

По словам премьер-министра, изменение призвано создать равные условия для всех участников рынка и поддержать украинских производителей в честной конкуренции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин повторно подал в Раду проект нового Таможенного кодекса. Что он предусматривает?

В случае поддержки законопроекта парламентом новые правила начнут действовать не ранее 2027 года. Бизнес, маркетплейсы и службы доставки получат время на подготовку.

Также правительство поручило Министерству финансов и другим органам проработать документ совместно с парламентскими комитетами и разъяснить его нормы общественности.

Ранее мы сообщали, что Корецкий недоволен "планами устойчивости": Кабмин требует срочных отчетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корецкий совершил рабочую поездку в Сумскую область и обсудил подготовку региона к зиме