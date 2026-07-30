Кабмин согласовал налог на посылки
Кабинет министров направил в Верховную Раду законопроект об изменении правил налогообложения импортных товаров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьер-министра Сергея Корецкого.
Новые правила для покупок из-за рубежа
Правительство предлагает отменить льготу по НДС для импортных товаров стоимостью до 150 евро, поступающих в Украину через международные почтовые отправления. Сейчас такие посылки не облагаются налогом.
Инициатива направлена на приведение украинских норм в соответствие с законодательством Европейского Союза.
В то же время частные подарки стоимостью до 45 евро, отправляемые бесплатно, не будут облагаться налогом и в дальнейшем.
Почему правительство предлагает изменения
По словам премьер-министра, нововведение необходимо для создания равных условий на рынке и поддержки украинских производителей в конкурентной борьбе.
Ожидается, что принятие решения позволит ежегодно получать более 10 миллиардов гривен дополнительных поступлений в бюджет. Эти средства планируется направить на оборону, укрепление государства и развитие экономики.
По словам премьер-министра, изменение призвано создать равные условия для всех участников рынка и поддержать украинских производителей в честной конкуренции.
В случае поддержки законопроекта парламентом новые правила начнут действовать не ранее 2027 года. Бизнес, маркетплейсы и службы доставки получат время на подготовку.
Также правительство поручило Министерству финансов и другим органам проработать документ совместно с парламентскими комитетами и разъяснить его нормы общественности.
Ранее мы сообщали, что Корецкий недоволен "планами устойчивости": Кабмин требует срочных отчетов.
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ниций Zельоний звіздьож.. Zельоним гнидам не подобається що українці не хочуть переплачувати в їх Zельоних інтернет магазинах удвічі чи утричі дорожче ніж напряму
а прожитковий мінімум під норми ЄС коли введете в дію , гниди Zельоні?