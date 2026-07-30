Полученные от ЕС €3,47 млрд направят на финансирование ПВО, дронов и ракет, - Хмара

Индустрия дронов

Полученные Украиной от Европейского Союза 3,47 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan будут направлены на критически важные оборонные приоритеты: укрепление противовоздушной обороны и авиационных возможностей, расширение производства дронов, развитие ракетных возможностей и укрепление обороноспособности Украины.

Об этом сообщил и.о. министра обороны Украины Евгений Хмара, передает Цензор.НЕТ.

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Защита неба и оборонное производство

Так, Хмара подчеркнул, что оперативные решения партнеров напрямую влияют на способность Украины защищать людей, сохранять оборонно-промышленный потенциал и отвечать на российскую агрессию.

Он напомнил, что сегодня ночью РФ атаковала Украину около 70 ракетами, в том числе баллистическими и крылатыми. Для террора против украинцев также было задействовано более 280 беспилотников.

По словам Хмары, полученные средства позволят укрепить ключевые возможности, которые нужны Украине уже сейчас: ПВО, авиацию, дроны, ракетные программы и оборонное производство.

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Безопасность Украины и Европы

Хмара поблагодарил еврокомиссара Андрюса Кубилюса, Верховного представителя ЕС Каю Каллас, Европейскую комиссию и все государства-члены ЕС за неизменную поддержку Украины.

Глава Минобороны подчеркнул, что это инвестиция не только в оборону Украины, но и в устойчивость всей Европы, ее безопасность и оборонно-промышленный потенциал.

Что такое Ukraine Support Loan

Ukraine Support Loan - это ключевой инструмент поддержки Украины со стороны Европейского Союза общим объемом до 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Из этой суммы 60 млрд евро предусмотрено на оборонные нужды Украины. В 2026 году Украина рассчитывает получить 28,3 млрд евро оборонной поддержки в рамках этого инструмента.

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