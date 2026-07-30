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Отримані від ЄС €3,47 млрд спрямують на фінансування ППО, дронів та ракет, - Хмара

Індустрія дронів

Хмара про транш від ЄС

Отримані Україною від Європейського Союзу 3,47 млрд євро в межах Ukraine Support Loan будуть спрямовані на критично важливі оборонні пріоритети: посилення протиповітряної оборони та авіаційних спроможностей, масштабування виробництва дронів, розвиток ракетних спроможностей і зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомив т.в.о. міністра оборони України Євгеній Хмара, пердає Цензор.НЕТ.

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Захист неба та оборонне виробництво

Так, Хмара наголосив, що швидкі рішення партнерів напряму впливають на здатність України захищати людей, зберігати оборонно-промисловий потенціал і відповідати на російську агресію.

Він нагадав, що сьогодні вночі РФ атакувала Україну близько 70 ракетами, зокрема балістичними та крилатими. Для терору проти українців також було застосовано понад 280 безпілотників.

За словами Хмари, отримані кошти дозволять посилити ключові спроможності, які потрібні Україні вже зараз: ППО, авіацію, дрони, ракетні програми та оборонне виробництво.

Також читайте: Україна отримала від ЄС ще 3,47 млрд євро на оборону та першочергові потреби

Безпека України та Європи

Хмара подякував єврокомісару Андрюсу Кубілюсу, Високій представниці ЄС Каї Каллас, Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за незмінну підтримку України.

Очільник Міноборони наголосив, що це інвестиція не лише в оборону України, а й у стійкість усієї Європи, її безпеку та оборонно-промисловий потенціал.

Що таке Ukraine Support Loan

Ukraine Support Loan – це ключовий інструмент підтримки України з боку Європейського Союзу загальним обсягом до €90 млрд на 2026-2027 роки.

Із цієї суми €60 млрд передбачено на оборонні потреби України. У 2026 році Україна очікує отримати €28,3 млрд оборонної підтримки в межах цього інструменту.

Також читайте: ЄС посилить підтримку ППО України після масованої атаки РФ, - Кошта

Автор: 

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Топ коментарі
+4
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30.07.2026 14:52 Відповісти
+3
Всі гроші підуть на закупівлю дронів та ракет у компанії Зеленського - Fire Point!
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30.07.2026 14:55 Відповісти
+1
Щоб тільки штільману не віддали, на мультики про ракети.
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30.07.2026 14:54 Відповісти

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